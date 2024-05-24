انكسار الموجة الحارة اليوم الجمعة 24 -5-2024

شهد اليوم الجمعة الموافق 24 مايو انكسار للموجة شديدة الحرارة التي شهدتها البلاد الأيام الأخيرة والتي وصلت درجات الحرارة في بعض المناطق لـ 45، وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية انخفاض في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 4:5 درجات علي شمال البلاد من السواحل الشمالية حتي شمال الصعيد اليوم وغدًا السبت.

ويشهد اليوم طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد معتدل ليلًا على شمال البلاد مائل للحرارة على الجنوب.

كما يشهد اليوم أيضًا نشاط للرياح علي كافة الأنحاء حيث تعطي شعور أفضل بحالة الطقس ومن المتوقع أن تسجل القاهرة 34 درجة.

حالة الطقس حتى يوم الأربعاء المقبل

أما عن حالة الطقس حتى يوم الأربعاء القادم فجاءت كالتالي:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد أن يشهد يومي الأحد 26 مايو والاثنين 27 مايو، ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة مرة أخرى على أغلب الأنحاء، وتنشط الرياح على فترات متقطعة.

لتعود درجات الحرارة في الأنخفاض من جديد بشكل تدريجي بقين تتراوح من 3لـ5 درجات على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وذلك يوم الثلاثاء الموافق 28 مايو، وتنشط الرياح في نفس اليوم على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة يوم الأربعاء الموافق 29 مايو لـ 33 درجة.