مدرب الزمالك السابق يشبه جوزيه جوميز بجروس في هذا الأمر

قال خالد جلال، المدير الفني الأسبق للزمالك أن جوزيه جوميز، مدرب الفريق كان يبحث فقط عن التتويج ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

تابع خالد جلال في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "أبارك لنادي الزمالك التتويج بكأس الكونفدرالية الإفريقية، ولجماهيره الكبيرة التي تزحف وراء الفريق دائمًا".

وواصل: "هناك سلسلة من النتائج غير الجيدة للزمالك في الدوري، وجوزيه جوميز كان يريد التركيز على كأس الكونفدرالية، فالمدرب يعرف من أين تؤكل الكتف، مثل كريستيان جروس، المدير الفني الأسبق للفريق".

وأضاف: "جوميز بحث على إراحة اللاعبين في مباراة سموحة، وكان هناك أسبوع كامل راحة قبل مواجهة نهضة بركان المغربي في نهائي كأس الكونفدرالية".

وتابع خالد جلال تصريحاته قائلًا: "جوميز أسعد جماهير الزمالك بكأس الكونفدرالية، فالجماهير كانت متعطشة للتتويج بأي بطولة، وكأس الكونفدرالية كانت غالية جدًا".