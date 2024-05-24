الجمعة 24 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

مدرب الزمالك السابق يشبه جوزيه جوميز بجروس في هذا الأمر

جوميز
جوميز

قال خالد جلال، المدير الفني الأسبق للزمالك أن جوزيه جوميز، مدرب الفريق كان يبحث فقط عن التتويج ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

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خالد جلال: مدرب الترجي يعتمد على تلك الطريقة

تابع خالد جلال في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "أبارك لنادي الزمالك التتويج بكأس الكونفدرالية الإفريقية، ولجماهيره الكبيرة التي تزحف وراء الفريق دائمًا".

وواصل: "هناك سلسلة من النتائج غير الجيدة للزمالك في الدوري، وجوزيه جوميز كان يريد التركيز على كأس الكونفدرالية، فالمدرب يعرف من أين تؤكل الكتف، مثل كريستيان جروس، المدير الفني الأسبق للفريق".

وأضاف: "جوميز بحث على إراحة اللاعبين في مباراة سموحة، وكان هناك أسبوع كامل راحة قبل مواجهة نهضة بركان المغربي في نهائي كأس الكونفدرالية".

وتابع خالد جلال تصريحاته قائلًا: "جوميز أسعد جماهير الزمالك بكأس الكونفدرالية، فالجماهير كانت متعطشة للتتويج بأي بطولة، وكأس الكونفدرالية كانت غالية جدًا".

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