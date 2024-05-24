زيت الزيتون.. يقي من السرطان ويمنع السكتات الدماغية|فوائد تميزه عن الزيت العادي

زيت الزيتون من الزيوت الصحية التي تستخدمها الأمهات كبديل للزيت العادي، حيث يحتوي علي فوائد أكثر ويتميز بمذاق الزيتون اللذيذ، وفيما يلي نقدم لك أهم فوائده للجسم.





فوائد زيت الزيتون

فوائد زيت الزيتون كمضاد للالتهاب

يمكن أن يقلل زيت الزيتون البكر من الالتهاب نظراً لاحتوائه على مضادات الأكسدة التي تمتلك التأثيرات الرئيسية المضادة للالتهابات. ويعمل الأوليوكانثال الموجود في زيت الزيتون كمضاد للأكسدة، وهو ذو تأثير مماثل للإيبوبروفين. كما أن مضادات الأكسدة في زيت الزيتون يمكن أن تمنع بعض الجينات والبروتينات التي تسبب الالتهاب.





يمنع السكتات الدماغية

بسبب الدهون الأحادية غير المشبعة، يساعد زيت الزيتون في تقليل فرصة الإصابة بالسكتات الدماغية، حيث تشير الدراسات إلى أن الأشخاص الذين يدمجون زيت الزيتون في طعامهم يمكن أن يقل لديهم بنسبة تصل إلى 41٪ فرصة الإصابة بالسكتة الدماغية.





علاج وتقليل مخاطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2

أظهرت دراسة أنه في البالغين الأصحاء أن استهلاك زيت الزيتون يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2، وأظهر استهلاك زيت الزيتون اليومي علامات تحسن التمثيل الغذائي للجلوكوز لدى البالغين الذين يعانون بالفعل من المرض.





فوائد زيت الزيتون في الوقاية من السرطان

يحتوي زيت الزيتون على مضادات الأكسدة التي تقلل من آثار الأكسدة للجذور الحرة، والتي يعتقد أنها المحرك الرئيسي للسرطان. كما أن المركبات الموجودة في زيت الزيتون يمكن أن تقاوم الخلايا السرطانية. ومع هذا، فإن هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتحديد ما إذا كان زيت الزيتون يقلل في الواقع من خطر الإصابة بالسرطان.





غني بفيتامين هـ

يحتوي زيت الزيتون النقي على فيتامين هـ، الذي يعتقد البعض أن خصائصه مماثلة لحمض اللينوليك، واللينولينيك موجود في الاوميجا 3 في زيت الأسماك.

ولكن يجب أن نتذكر أن زيت الزيتون لا يحتوي على بعض الأحماض الدهنية المهمة التي لا يستطيع الجسم تصنيعها بنفسه، وبالتالي لا يمكن أن يكون الزيت الوحيد الذي نستخدمه.





الوقاية من الشيخوخة

من فوائد زيت الزيتون استخدامه بشكل طبيعي للوقاية من الشيخوخة وعلاج بعض الأمراض الجلدية التي تأتي بشكل طبيعي مع التقدم في العمر.