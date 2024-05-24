الجمعة 24 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

البيض.. غني بالكالسيوم والفيتامينات| تعرف على فوائده المذهلة للجسم

البيض
البيض

يعرف البيض بفوائده العديدة للجسم، فيمده بالكالسيوم والفيتامينات المهمة لتقوية العظام، كما يتميز بطهيه بطرق مختلفة ومتعددة حسب الرغبة، وفيما يلي نقدم لك أهم فوائده للجسم.

فوائد تناول البيض

فوائد تناول البيض

تقوية بنية العظام

البيض هو مصدر جيد لفيتامين "D" اللازم لصحة وبناء العظام، بالإضافة إلى دوره في خفض مخاطر الإصابة بالأمراض المرتبطة بالعظام والمفاصل مثل هشاشة العظام أو الكساح أو التهاب المفاصل الروماتويدي.


 

تعزيز الجهاز المناعي

يحتوي البيض على فيتامين أ، وD، وحمض الفوليك، أحد أهم العناصر اللازمة لتحسين وتعزيز الجهاز المناعي لمحاربة الأمراض الخطيرة والفيروسية.


 

تحسين حالة الجلد

يُعد البيض مصدر ممتاز لفيتامين "أ"، وعنصر البيوتين والسيلينيوم، ولا شك أن كلاهما من العناصر المهمة والمفيدة لحماية وتحسين حالة الجلد، حيثُ يعمل فيتامين "أ" على إصلاح وتحسين حالة الجلد، بينما يساهم "البيوتين" في حفظ الجلد وكذلك الشعر وتنمية المواد المُغذية له، بينما يقي "السيلينيوم" البشرة من خطر أضرار الأكسدة.


 

تحسين الرؤية

يساهم البيض في تحسين الرؤية وخفض مخاطر الإصابة بأمراض العين المختلفة كالعمي والمياة البيضاء والزرقاء، لاحتوائه على فيتامين B2 والبيوتين اللذان يحافظان على معدل الأيض.


 

استدامة إنتاج خلايا الدم

يعزز البيض من تكوين خلايا الدم الحمراء لاحتوائه على حمض الفوليك، وفيتامين B2.

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