"لعندو بروح".. رومانسية جديدة لعبير نعمة في صيف 2024

طرحت الفنانة عبير نعمة، أحدث أعمالها الغنائية “لعندو بروح”، وذلك عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، لتنضم بها في سباق الإصدارات الغنائية لصيف 2024.

التعبير عن الأمان والمهرب الآمن في “لعندو بروح”

جددت عبير نعمة الموعد الرومانسي بينها وبين جمهورها في “ لعندو بروح”، التي امتلأت بكلمات الرومانسية والحب، والتعبير للطرف الآخر عن أهمية وجوده كملأ آمن وسط متاعب الحياة.

أغنية "لعندو بروح" من كلمات وألحان نبيل خوري، وتقول كلماتها "لما إتطلع بعيونك عم بشرد فيهن

غمرة وحدة منّك إنت همومي بنسيهن

لما إتطلع بعيونك عم بشرد فيهن

غمرة وحدة منّك إنت همومي بنسيهن



لمّا إتعب لمّا إزعل

أنا لعندو بروح

وجودو حدّي بيقويني

وبيردّلي الروح



لمّا إتعب لمّا إزعل

أنا لعندو بروح

وجودو حدّي بيقويني

وبيردّلي الروح



وقلبي فجأة بيدفى

ما كأنو بعمرو كان مجروح



كل شي تغيّر فيي لمّا صرت لإلي

إنت وحدّي الدنيا كلّا ما بتفرق معي

كل شي تغيّر فيي لمّا صرت لإلي

إنت وحدّي الدنيا كلّا ما بتفرق معي



لمّا إتعب لمّا إزعل

أنا لعندو بروح

وجودو حدّي بيقويني

وبيردّلي الروح".

عبير نعمة في حفلات صيف الكويت 2024

وعلى صعيد الحفلات الغنائية، تلتقي عبير نعمة جمهورها في الكويت، خلال يونيو القادم ضمن موسم الحفلات الصيفية المقام هناك، ويضم عددا كبيرا من نجوم الأغنية العربية.

أغنية عبير نعمة الجديدة “سجّان”

بجانب أغنية“سجّان”، والتي سجلت أكثر من مليون مشاهدة عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

أغنية سجّان من كلمات عمر المصري، ألحان محمود أنور، وتقول كلماتها "سجان قافل عليا ببان

وعملت لي قلبان قلبي اللي كان غلبان دايب سبحان اللي مغير حال وانا للجمال ميال سهمك رشق في العين صايب سجان قافل عليا ببان وعملت لي قلبان قلبي اللي كان غلبان دايب سبحان اللي مغير حال

وانا للجمال ميال سهمك رشق في العين صايب ويا روحي عاللي ربكني ملكني وخدني في ثانية هواه

أول ما لمحت عيونه افرحت وقومت امشيت وياه ويا روحي عاللي ربكني ملكني

وخدني في ثانية هواه أول ما لمحت عيونه افرحت وقومت امشيت وياه ده السحر اللي بيسحرني

في قلبي كأن النار قايداه والشوق سكني يابا الشوق سكني قدام العين دي هعمل ايه

برموشي أنا غطيه من الناس أنا هارقيه وأخبي شباك قلبي اتفتح فلقاه

رمش العيون خباه ومنمش يا ولداه قلبي ويا روحي عاللي ربكني ملكني وخدني في ثانية هواه

أول ما لمحت عيونه افرحت وقومت امشيت وياه ويا روحي عاللي ربكني ملكني وخدني في ثانية هواه أول ما لمحت عيونه افرحت وقومت امشيت وياه ده السحر اللي بيسحرني

في قلبي كأن النار قايده والشوق سكني".