ضبط 187 قطعة سلاح ناري في حملة أمنية

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية فى مجال ضبط ‏قضايا الأسلحة النارية والبيضاء من ضبط ‏‏(187 قطعة سلاح نارى بحوزة 162 متهما).‏

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‏ وذلك على النحو التالى :‏

‏(9) بنادق آلية.‏

‏(16) بندقية خرطوش. ‏

‏(9) طبنجات .‏

‏(153) فرد محلى.‏

‏(231) طلقة مختلفة الأعيرة.‏

‏(15) خزينة متنوعة.‏

‏(237) قطعة سلاح أبيض .‏

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار ‏الحملات الأمنية.‏

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات ‏والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال ‏البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام ‏السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس ‏إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام

وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة ‏في التجمع الخامس، بمُعاقبة سائق ميكروباص مُدانٍ بالتعدي على ضابط مرور بالحبس مع ‏الشغل لمدة سنتين. ‏

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المستشارين طارق محمد أبو ‏عيدة وخالد عبد الغفار النجار الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة. ‏

وبحضور الأستاذ أحمد النواوي وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر. ‏

وأسندت النيابة العامة للمتهم محمود.أ أنه في يوم 25 نوفمبر 2023 بدائرة قسم شرطة ‏البساتين استعمل القوة والعنف مع موظف عمومي وهو المجني عليه مقدم الشرطة ‏والضابط بالإدارة العامة للمرور.‏

وجاء ذلك لحمله بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته وهو تسجيل ‏مخالفة مرورية ضده، بأن باغته حينما أدركه واقفاً أمام سيارته لتسجيل مخالفة مرورية ‏ضده. ‏

وجاء ذلك بأن قاد السيارة بسرعة جنونية صوبه، مُتمكناً من صدمه بذات السيارة طارحاً ‏إياه أرضاً مُعتلياً جسده بسيارته ماراً بها فوق بدنه محدثاً الإصابات الموصوفة بتقرير ‏الطب الشرعي المرفق. ‏

وتخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة تقدر بحوالي خمسة بالمائة 5 %، وقد بلغ بذلك ‏مقصده بأن تمكن من الهرب على النحو الثابت بالتحقيقات. ‏

كما أتلف عمداً المنقول المبين وصفاً وقيمة بالأوراق "لاسلكي أميري" والمملوك لوزارة ‏الداخلية المصرية عهدة المجني عليه.‏

وقالت المحكمة في حيثيات الحُكم إن الواقعة حسبما استخلصتها من سائر أوراقها وما تم ‏فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في أنه في يوم 25 نوفمبر ‏‏2023 واثناء مباشرة المقدم من قوة الإدارة العامة للمرور أعمال وظيفته في تنظيم الحركة ‏المرورية أعلى منطقة دائري 3 منطقة كوبري الحضارات دائرة قسم البساتين. ‏

وذلك لمنع الانتظارات والمواقف العشوائية تلاحظ له قيام المتهم قائد سيارة ميكروباص ‏بالتوقف لإنزال الركاب بمنتصف الطريق، متعمداً تعطيل حركة المرور. ‏

وأثناء قيامه بتحرير مخالفة مرروية ومشاهدة المتهم له آنذاك اندفع المتهم نحوه بالسيارة ‏بسرعة جنونية قاصداً الهرب فاصطدم به محدثاً إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي. ‏

وتخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها قدرت بنسبة 5 % كما ادى ذلك ‏لسقوط جهاز الـ لاسلكي المملوك لوزارة الداخلية وحدوث تلفيات به. ‏