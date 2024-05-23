بيلا حديد.. عالجت الاكتئاب بالحب وداعمه لفلسطين| حكايات عارضة الأزياء المثيرة للجدل

تحرص بيلا حديد النجمة الأمريكية من أصل فلسطيني على ظهورها المتميز في المهرجانات السينمائية، ولفتت الأنظار في أحدث ظهور لها في مهرجان كان السينمائي، بفستان شكل الكوفية الفلسطينية؛ لتعلن عن دعمها المستمر للقضية دون خوف وبكل جراءة، وتميز بلونه الأحمر مع الأبيض، وبعض الطيات في نهايته.

بيلا حديد بفستان شكل الشال الفلسطيني

بيلا حديد تؤكد دعمها لفلسطين

وظن بعض رواد السوشيال ميديا أنها ليست تقصد بإرتدائها الفستان دعم القضية الفلسطينية؛ كون الفستان يمثل الشماغ الأردني الوطني، فتميز بطبقتين مع الزوايا الحادة التي تعبر عن القصة الأصلية للشماغ الأردني.

إلا أن بيلا حديد قطعت الشك باليقين وأكدت عبر الحالة الخاصة بها علي حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، أنها ارتدت الفستان دعمًا لفلسطين.

بيلا حديد تمتنع عن الكحوليات

وعلى صعيد آخر، أكدت بيلا حديد صاحبة ٢٧ عام، على توقفها عن شرب الكحوليات، حيث خضعت ذات مرة لفحوصات دماغية من طبيبها، وأطلعت على آثار الكحول على دماغها، لتقرر من بعدها التوقف عن شرب الكحوليات، مؤكده على أنها أقلعت عن شرب الكحوليات منذ منتصف عام 2021، وأنها لا ترى نفسها تعود لها مرة أخرى.

وقالت في تصريح سابق لها: "لا أشعر بالحاجة للكحوليات، لأنني أعرف كيف سيؤثر علي ذلك في الثالثة صباحا، عندما أستيقظ بقلق رهيب أفكر في هذا الشيء الوحيد الذي قلته قبل 5 سنوات عندما تخرجت من المدرسة الثانوية".

بيلا حديد تصاب بالإكتئاب

بيلا حديد تحارب الإكتئاب بالحب



وتحرص بيلا حديد على مشاركة متابعيها بعض اللقطات الحقيقية التي تمر بها في حياتها، حيث نشرت في السابق بعض الصور أثناء إصابتها بالإكتئاب وبعض الأزمات النفسية، لتجد تعاطفًا كبيرًا من محبيها، مؤكده أنه لم تشعر بالوحده بعدها؛ لدعم جمهورها لها وتحفيزها على الإستمرار والحفاظ على إسمها لامعًا في عالم الموضة.



إلا أنها وجدت ما يجعلها أكثر سعادة وفرح، بشهادة كل من يراها، وهو شريكها وحبيبها أدان بانولوس، حيث قررت انتقالها إلى ولاية تكساس للعيش معه والاستمتاع بحالة الحب التي أزهرت حياتها من جديد.

وأوضحت بيلا حديد أن لا يجب أن يكون العمل هو محور الحياة، فهنالك أشياء جميلة يجب الاستمتاع بها للحصول على نفسية أفضل وحياة ممتعة، قائلة في تصريح سابق لها: " بعد 10 سنوات من العمل في عرض الأزياء، أدركت أنني كنت أضع الكثير من الطاقة والحب والجهد في شيء لم يكن بالضرورة سيعطيني الشيء نفسه على المدى الطويل".



النجمة بيلا حديد

مسيرة بيلا حديد لن تنتهي

بيلا حديد تعد من أشهر عارضات الأزياء في الولايات المتحدة والعالم، على الرغم من صغر سنها، حيث ولدت في أكتوبر عام ١٩٩٦م، وشقيقتها عارضة أزياء شهيرة أيضًا وهي جيجي حديد، وشقيقها أنور حديد، وبدأت بيلا حديد مهنتها كعارضة أزياء في سن السادسة عشرة من عمرها بمشروع تجاري لشركة أزياء فلين سكاي، وظهرت أيضًا في مشاريع عرض الأزياء مثل "The Swan Settings" للمخرجة ليزا أمور جنبًا إلى جنب مع الممثل بن بارنز، بالإضافة إلى مشاركتها في فيلم "Smoking Hot" للمخرجة هولي كوبلاند.

وصممت حديد أيضًا مجموعة هانا هايز لخريف وشتاء 2013، وعملت في حملة لصالح كروم هارتس، وهي العلامة التجارية العائلية الفاخرة لصديقتها المفضلة جيسي جو ستارك.

وفي 21 أغسطس 2014 وقعت بيلا حديد عقدًا مع كالة آي إن جي مودلز، وظهرت لأول مرة في أسبوع الموضة في نيويورك في سبتمبر، حيث سارت على منصة عرض الأزياء لصالح شركة Desigual، وفي ديسمبر، ظهرت حديد لأول مرة على غلاف مجلة جالوس، وظهرت على غلاف العدد 27 لمجلة Love، لتصبح بداية لمسيرتها في عالم الأزياء.

بيلا حديد وموقفها من القضية الفلسطينية

وعرفت بيلا حديد بدعمها للقضية الفلسطينية منذ البداية، فدائمًا تقوم بالتبرع لمختلف الجمعيات الخيرية التي تدعم اللاجئين وغيرهم من الأشخاص الذين شهدوا الصراع، بما في ذلك الأطفال في فلسطين وسوريا والعراق ولبنان.

ونشرت حديد صورة قديمة لها خلال احتجاج في لندن حيث سارت أمام السفارة الأمريكية تضامنا مع فلسطين، قائلة: "أقف مع إخوتي وأخواتي الفلسطينيين، وسأحميكم وأدعمكم بأفضل ما أستطيع.. أحبكم.. أنا أشعر بكم وأنا أبكي عليكم.. أتمنى أن أزيل ألمكم".

وتابعت حديثها: "لقد قيل لي طوال حياتي إنني: امرأة فلسطينية ليست حقيقية.. لقد قيل لي أن والدي ليس له مكان ميلاد إذا كان من فلسطين.. وأنا هنا لأقول إن فلسطين حقيقية إلى حد كبير، والشعب الفلسطيني موجود هنا ليبقى ويتعايش كما فعلوا دائما، وسنجتمع دائمًا كعائلة دائماً".

بيلا حديد ودعمها للقضية الفلسطينية