احذر.. علامة صحية تكشف عن إصابتك بمرض السكري قبل سنوات من الإصابة

حذرت دراسة جامعية حديثة من أن الأشخاص المعرضون لخطر الإصابة بداء السكري من النوع الثاني قد يكونون أكثر عرضة (بنسبة 6 أضعاف) لتلف الأعصاب، الذي يؤثر على صحة القلب، وتشمل علامات "الاعتلال العصبي" الإغماء والدوار، ويمكن اكتشافها قبل سنوات من تشخيص مرض السكري.

ما علاقة تلف الأعصاب بمرض السكري؟

ووفقًا لما ظهره موقع صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، كشفت الدراسة إن المرضى يظهرون علامات خفية على الضرر العصبي قبل تطور مرض السكري بشكل كامل، مما يمكن استخدامه لتتبع علامات الاعتلال العصبي لديهم ومنع تلف الأعصاب.

الاعتلال العصبي يُعتبر مضاعفة شائعة لمرض السكري، حيث يؤدي ارتفاع مستويات السكر في الدم إلى إتلاف الأوعية الدموية الصغيرة التي تغذي الأعصاب، مما يمكن أن يؤدي إلى تلف الأعصاب على المدى الطويل.

وبحسب الدراسة، فإن الأشخاص الذين يعانون من خطر كبير للإصابة بمرض السكري قد يكونون أكثر عرضة بمعدل 5.9 مرة للاعتلال العصبي السمبتاوي، الذي يسبب ضررًا للأعصاب التي تتحكم في وظائف الجسم مثل خفض ضربات القلب.

وأظهرت الدراسة أيضًا زيادة في معدل الإصابة بالاعتلال العصبي الحسي لدى المجموعة المعرضة لخطر السكري.

وأشارت آنا كوري، الأستاذة المساعدة في الطب وعلم الأورام في جامعة Semmelweis، إلى أن الدراسة كانت تستهدف البحث عن علامات الاعتلال العصبي لدى المرضى الذين يظهرون مستويات طبيعية من الغلوكوز في الدم ولكنهم أكثر عرضة للإصابة بمرض السكري.

ومع ذلك، يلاحظ الباحثون أن الدراسة تعاني من العديد من القيود، بما في ذلك العدد الصغير للمشاركين.