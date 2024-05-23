شرب القهوة يسبب ارتفاع ضغط الدم لهؤلاء الأشخاص.. أطباء يحذرون

القهوة هي واحدة من المشروبات الأكثر شيوعًا في العالم، ولها تأثيرات متباينة على الصحة، حيث يعتقد البعض أن تناولها يمكن أن يسبب ارتفاع ضغط الدم بسبب محتواها العالي من الكافيين.

أشارت دراسات عديدة إلى أن الكافيين يمكن أن يرفع ضغط الدم على المدى القصير، ولذلك يوصي الخبراء بعدم تناول أكثر من 250 ملج من الكافيين يوميًا. في هذا التقرير، سنتعرف على كيفية تأثير إدمان القهوة على ضغط الدم مع مرور الوقت، استنادًا إلى موقع "تايمز ناو".

تأثير الكافيين على ضغط الدم

الكافيين يمكن أن يؤثر على مستويات ضغط الدم من خلال تضييق الأوعية الدموية وتحفيز الغدد الكظرية لإطلاق الأدرينالين. هذا التأثير يزيد من اليقظة ولكنه يؤدي أيضًا إلى رفع ضغط الدم. تأثير الكافيين على الدورة الدموية معقد ويمكن أن يسبب مشاكل جسدية مختلفة، من بينها ارتفاع ضغط الدم.

وفقًا للخبراء، تتسبب القهوة المليئة بالكافيين في تحفيز الجهاز العصبي، مما يؤدي إلى زيادة اليقظة. تستمر تأثيرات الكافيين على ضغط الدم لمدة تصل إلى أربع ساعات ويمكن أن ترفع ضغط الدم الانقباضي والانبساطي بما يصل إلى 15 نقطة خلال 30 دقيقة من تناوله.

تختلف استجابة ضغط الدم للكافيين من شخص لآخر. البعض يعتقد أن الكافيين يمنع الهرمون الذي يساعد في توسيع الشرايين، بينما يرى آخرون أنه يتسبب في إفراز الأدرينالين من الغدد الكظرية، مما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم. الحد اليومي الموصى به لتناول الكافيين هو 250 ملج. تجاوز هذه الكمية يمكن أن يؤدي إلى زيادة معدل ضربات القلب، خفقان القلب، وعدم انتظام ضربات القلب مثل الرجفان الأذيني. كما يمكن أن يؤدي الاستهلاك المفرط للكافيين إلى التهاب المعدة والأرق.

من الأفضل تجنب تناول القهوة بعد الساعة الثالثة بعد الظهر لتفادي مشاكل المعدة والأرق. ينصح بعدم تناول القهوة أو منتجات الكافيين على معدة فارغة أو بعد الساعة 3 بعد الظهر. تناول 2-3 أكواب من القهوة يوميًا يُعتبر آمنًا بشكل عام.

القهوة ومرضى ارتفاع ضغط الدم

وفقًا لـ Harvard Health، يمكن للقهوة أن ترفع مستويات الكوليسترول في الدم. ومع ذلك، تعمل القهوة على توسيع الشعب الهوائية، مما يوفر فوائد خفيفة لبعض مرضى الربو. إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم ولم تعتد على شرب القهوة بانتظام، قد يكون من الأفضل الانتظار حتى يصبح ضغط الدم تحت السيطرة قبل إضافة القهوة إلى نظامك الغذائي.

الاعتدال هو المفتاح في تناول الكافيين. تناول الكثير من أي شيء يمكن أن يؤدي إلى آثار صحية سلبية، والقهوة ليست استثناءً. يجب على الأشخاص دائمًا الحفاظ على التوازن في نمط حياتهم وعاداتهم الغذائية. إدارة مستويات ضغط الدم بشكل فعال تتطلب تعديلات في نمط الحياة مثل الحفاظ على نظام غذائي صحي، ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، وإدارة الإجهاد.

نصائح للحفاظ على مستويات ضغط الدم

للعناية بمستويات ضغط الدم، يمكن اتباع الخطوات التالية:



النشاط البدني المنتظم

ممارسة الرياضة بانتظام تساعد في الحفاظ على ضغط الدم في المستويات الطبيعية.

اتباع نظام غذائي متوازن

تناول الأطعمة الغنية بالفواكه والخضروات والبروتين الخالي من الدهون والحبوب الكاملة.

تخفيف التوتر

إيجاد طرق لإدارة الإجهاد مثل التأمل أو اليوغا.

الإقلاع عن التدخين

التدخين يزيد من ضغط الدم ومشاكل القلب.

الحصول على نوم كافٍ

النوم لمدة 7-8 ساعات يساعد في الحفاظ على صحة القلب وضغط الدم.