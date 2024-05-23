المقاومة الفلسطينية تحذر الأهالي من سلوك جديد للاحتلال في استهداف المقاتلين

حذر أمن المقاومة، الأهالي من قيام مخابرات الاحتلال بالاتصال على أشخاص من الدوائر المحيطة بالمقاومين، وتزويدهم بمعلومات كاذبة عن المقاومين، وذلك من أجل رصد محاولات هؤلاء الأشخاص في التأكد من حقيقة هذه المعلومات، سعيًا لمعرفة مكان المقاومين واستهدافهم.



وكشف ضابط في أمن المقاومة قيام مخابرات الاحتلال بالاتصال على عائلة أحد المقاومين، وابلاغهم بأن ابنهم المقاوم قد تم اغتياله، الأمر الذي دفع العائلة إلى التواصل مع مقربين من ابنهم والبحث في أماكن يتوقعون تواجده فيها، وذلك للتأكد من المعلومة والاطمئنان على ابنهم، ومن خلال ما سبق تمكن الاحتلال من التعرف على مكان المقاوم واستهدافه لاحقًا.

وأهابت المقاومة، عبر منصة "خليك واعي" بجميع الأهالي والعائلات بضرورة عدم التعاطي مع الاتصالات المشبوهة، وكذلك عدم التفاعل مع الشائعات التي يتم ترويجها عن مصير المقاومين، بغرض كشف أماكنهم واغتيالهم، كما تؤكد المنصة على أهمية عدم استخدام المقاومين للهواتف والإنترنت، مهما كانت الظروف، وعد التهاون في إجراءات الأمن الشخصي