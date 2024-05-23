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المقاومة الفلسطينية تحذر الأهالي من سلوك جديد للاحتلال في استهداف المقاتلين المقاومة العراقية واللبنانية تقصف تل أبيب وكريات شمونة بالمسيرات الإنقضاضية
الخميس 23 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

المقاومة العراقية واللبنانية تقصف تل أبيب وكريات شمونة بالمسيرات الإنقضاضية

بوابة الوفد الإلكترونية

استهدفت المقاومة الاسلامية في العراق، هدفاً حيوياً في ايلات “ ام الرشراش ” ، وقصفت المقاومة اللبنانية حزب الله، مكاتب ضباط ثكنة كريات شمونة، بالمسيرات الانقضاضية.

وقالت المقاومة العراقية في بيانها: استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في غزّة، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، إستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق مساء اليوم الخميس الموافق 23 / 5 / 2024 ،  هدفاً حيوياً في ايلات “ ام الرشراش ” ، بواسطة طائرتين مسيرتين، وتؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دكّ معاقل الأعداء .
 

وقال حزب الله: دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، ورداً على ‏الإغتيال الذي قام به العدو الإسرائيلي في كفردجال وإصابة الأطفال وترويعهم، شنَّت المقاومة ‏الإسلامية يوم الخميس 23-05-2024 هجوماً جوياً بمسيرات إنقضاضية على مقر قيادة اللواء ‌‏769 في ثكنة كريات شمونة، حيث استهدفت مكاتب ضباطها ومبنى سرية الاتصالات فيها وأصابت ‏أهدافها بدقة.‏ 

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