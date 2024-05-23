عقدت لجنة سكرتارية الهجرة باتحاد نقابات مصر برئاسة النائبة ولاء التمامي عضو لجنة القوي العاملة بمجلس النواب اجتماعا اليوم ،حيث تناول الاجتماع العديد من القضايا الخاصة بالهجرة والحفاظ على حقوق العامل المصري.

وناقش الاجتماع هجرة العمالة للدول الأوروبية، وبحث إنشاء صندوق التعويضات لأي دولة تحدث فيها مشكلة تخص العمالة المصرية، بالاضافة إلى بحث حل مشاكل العمالة المصرية والحفاظ على حقوق العامل المصري وإعداد برامج للتدريب والتقيف.

وأوضحت النائبة ولاء التمامي، بحضور محسن محمد أش واشارت النائبه ولاء التمامي أنه سوف يتم تحديد مهام كل عضو داخل اللجنة والعمل على زيادة الوعي بين الشباب، وبحث مشاكلهم التي تؤدي إلى الهجرة الغير شرعية.

النائبة ولاء التمامي تترأس اجتماع لجنة سكرتارية الهجرة باتحاد نقابات عمال مصر

ولفتت التمامي، إلى أهمية التواصل مع الجاليات في الخارج، لدراسة مشاكل العامل المصري ومحاولة إيجاد حلول لها. وضرورة وضع كنترول مباشر على شركات الحاق العمالة المصرية بالخارج ومراقبة العقود، وعمل تأمين صحي لاسر العاملين بالخارج وتقديم خدمات طيبة بتخفيضات وخصومات كثيرة، وكذلك العمل على تكثيف الندوات الثقافية والدورات التدريبية للراغبين للعمل بالخارج.

ونوهت ولاء التمامي رئيسة لجنة سكرتارية الهجرة، بترحيب السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة والمصريين بالخارج بمشاركة اتحاد العمال في أنشطة رعاية المصريين تأكيداً لدوره الوطني لخدمة الوطن، فهذه المبادرة تستهدف دعم جهود الدولة في القضاء على الهجرة غير الشرعية.

من جهته لفت محسن آش الله، أن العامل المصري هو مفضل عن غيره من الجنسيات الأخرى خاصة في دول الخليج العربى.

و قال آش الله، يجب علينا أن نعد هذا المنتج الجيد من العمالة الماهرة عن طريق تكثيف برامج التدريب المهني مع شمولهم التأمين الأجتماعي الإجباري عن طريق السفارات و القنصليات المصرية بجانب منح راغبي السفر برامج معرفية بقوانين العمل و الظروف الحياتية داخل الدول المستقبلة للعمالة.