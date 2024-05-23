مقتل 11 شخصا في انفجار مصنع للسكر في تنزانيا

قتل 11 شخصا وأصيب اثنان آخران في انفجار في مصنع للسكر، في منطقة مفوميرو بشرق تنزانيا، بحسب السلطات.

وقال فريق الإطفاء والإنقاذ، إن الانفجار وقع بعد انفجار أنبوب بخار شديد التحمل بينما كان العمال يبدأون الإنتاج ليلة الأربعاء.

وبالإضافة إلى التنزانيين، وأضاف مسؤولون، أن مواطنين من البرازيل والهند والصين وكينيا من بين القتلى.

وأوضح أليكس مكاما، قائد الشرطة الإقليمية، إن فريقه يحقق في سبب الحادث.

وقع الانفجار في حوالي الساعة 01:00 بالتوقيت المحلي يوم الخميس، 23:00 بتوقيت جرينتش الأربعاء، في مصنع تديره شركة Mtibwa Sugar Estates Limited ، إحدى الشركات المصنعة الرئيسية للسكر في تنزانيا.

وأضاف السيد مكاما أن جميع المتوفين كانوا من موظفي الكهرباء والآلات الذين كانوا يعملون في غرفة التحكم في ذلك الوقت.

وفي أعقاب الانفجار، علقت شركة متيبوا للسكر جميع أنشطة الإنتاج في المصنع، وهو أحد أكبر المصانع في البلاد.

تم نقل جثث العمال المتوفين إلى مشرحة مستشفى المصنع.

تواجه جزر زنجبار المليئة بالتوابل نقصا في الكحول يهدد قطاع السياحة في واحدة من أفضل وجهات السفر في إفريقيا.

تولد السياحة حوالي 90٪ من الإيرادات الأجنبية للأرخبيل التنزاني، ارتفعت أسعار البيرة بنسبة 100٪ تقريبا بعد تعطل سلسلة التوريد بسبب التغيير المفاجئ للمستوردين.

واستقال وزير السياحة في الجزر مؤخرا مشيرا إلى سوء ظروف العمل.

ومع ذلك ، فقد ربط البعض استقالته بقضايا إمدادات الكحول.

تشتهر جزر المحيط الهندي بشواطئها الرملية المذهلة وتراثها الثقافي الغني ، وتحظى بشعبية لدى السياح من جميع أنحاء العالم.

في العام الماضي ، تم تصنيف زنجبار من بين أفضل 10 وجهات سفر في إفريقيا من قبل العديد من المجلات السياحية.

لكن أصحاب الفنادق يحذرون الآن من أن المشاكل المتعلقة بإمدادات الكحول قد تجعل الجزيرة تفقد بريقها السياحي.

وتقدم العديد من الفنادق السياحية على طول شواطئ ماتيموا في شمال الجزيرة الرئيسية في زنجبار المشروبات الغازية فقط، ويقول الناس في تلك المنطقة إنهم يضطرون للذهاب إلى المدينة الرئيسية، ستون تاون، لتناول الكحول.

وتضررت تجارة ماشينجا في بيع البيرة والمأكولات البحرية بشدة.

وقال لبي بي سي: "نحن نفتقر إلى البيرة في البار الخاص بي ، ولدي فقط مخزون من المشروبات الغازية". "على الحكومة أن تتخذ إجراءات. إنه موسم الذروة الآن، الجو حار جدا وهؤلاء السياح بحاجة إلى الفرح، يحتاجون إلى البيرة الباردة على هذه الشواطئ».

وقال سائح أمريكي طلب عدم نشر اسمه "أحب زنجبار وشواطئها. الناس مذهلون والتحدي الوحيد الذي أشعر به الآن هو أنني لا أستطيع الحصول على الخمور الصعبة. أريد الحصول على المشروبات الروحية أو حتى الويسكي ولكن لم يتم العثور على أي شيء في الفندق - لقد نصحوني بدلا من ذلك بطلبه من ستون تاون ".

يحظر التصنيع المحلي للكحول في زنجبار ، التي غالبية سكانها مسلمون.

يأتي معظم الكحول الذي يباع في الجزر من البر الرئيسي لتنزانيا ، بينما يتم استيراد البعض من جنوب إفريقيا.