الكويت تدعو مواطنيها للالتزام بقوانين الدول التي يزورونها خلال إجازة الصيف

دعت وزارة الخارجية الكويتية المواطنين الكويتيين إلى ضرورة الالتزام بقوانين وأنظمة الدول المراد زيارتها خلال فترة الإجازة، مع أهمية المحافظة على الممتلكات الشخصية وجوازات السفر.



وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الخميس إن ذلك يأتي انطلاقا من حرصها على متابعة شؤون المواطنين الكويتيين في الخارج وتزامنا مع قرب حلول إجازة الصيف، مشيرة إلى أنه في حال فقدان جوازات السفر في الخارج فعليهم التعامل مع خدمة إصدار وثائق السفر التي تشرف عليها وزارتي الخارجية والداخلية عبر استخدام تطبيق "سهل"، لإصدار وثيقة سفر اضطرارية إلكترونيا أو مراجعة سفارة الكويت في البلد المعني لإصدار تلك الوثيقة.



ولفتت إلى إمكانية التواصل مع بعثة الكويت في البلد المعني عبر أرقام الطوارئ الخاصة بالبعثة والتواصل أيضا مع مركز التواصل القنصلي بوزارة الخارجية على مدار الساعة على الأرقام من داخل دولة الكويت (159)، ومن خارج الكويت (00965159) والرقم الاحتياطي (0096522225504)، متمنية للجميع السلامة وقضاء إجازة سعيدة.