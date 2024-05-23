نبض الكلمات

الخميس 23/مايو/2024 - 07:14 م 5/23/2024 7:14:36 PM

المرأة كالماء، ‏قوية بما يكفى لتغرقك، ‏لطيفة بما يكفى لتنقيك، ‏عميقة بما يكفى لتحميك.

أغرب تصرفات النساء عبر التاريخ، الملكة «فاندين» فقد أمرت بسجن حلاقها الخاص مدة 3 أعوام حتى لا يعلم أحد أن الشيب قد ملأ شعرها، والملكة «فيكتوريا» التى أمرت برش شوارع مدينة كوبنرج الإنجليزية بماء الكولونيا احتفالاً بزيارتها هى والبرنس ألبرت لها عام 1845... أما الملكة إليزابيث الأولى ملكة بريطانيا والشهيرة بالملكة العذراء التى جلست على العرش وهى عذراء فى الخامسة والعشرين من عمرها، وبقيت ملكة لمدة 45 عاماً أعطت فيها كل حبها لبلادها، حتى الزواج كانت تنفر منه وكانت دائماً تقول فى جملة شهيرة لها «إننى أفضل أن أتسول بلا زواج على أن أكون ملكة متزوجة». وبالرغم من معتقد الملكة العجيب إلا أنها قد تكون صادقة..و«آن برلين» زوجة الملك هنرى الثامن سيدة أنيقة كانت تلبس القفاز بصفة مستمرة صيفاً وشتاء وذلك لتخفى إصبعاً سادساً من يديها.. أما «كليوباترا» ملكة مصر كانت إذا أرادت أن تفتح شهيتها تأكل قطعة من الشمام مُتبلة بالثوم..و كليوباترا عندما ارتقت عرش مصر بعد وفاة والدها بطليموس الحادى عشر، تزوجت أخاها الأصغر بطليموس الثالث عشر بناء على وصية والدها.. ثم تزوجت رجلين من أشهر زعماء أوروبا.. الأول يوليوس قيصر عام 47 ق.م والثانى مارك أنطونيو 41 ق. م.

و«كاترين العظمى»، كانت إذا أرادت أن تدخل البهجة على نفسها أمرت أن تُزغزغ فى أقدامها.. وكانت عاشقة القهوة إلى الحد الذى جعلها تشرب فى إفطارها خمسة أكواب من القهوة فى وقت واحد.. و»مارى تريزا»، إمبراطورة النمسا وكانت من أسعد الأمهات إذ كانت أماً لستة عشر ولداً وبنتاً وكان من بينهم إمبراطوران و3 ملكات..و»لوليا بولينا»، زوجة قيصر كاليجولا، كانت ترتدى أثواباً لا يقل ثمن الثوب الواحد عن 200000 دولار إضافة إلى عقد اللؤلؤ الذى كان يبلغ ثمنه 3.500.000 دولار.. و«اينزى كاستور» زوجة بيدرا الأول ملكة البرتغال، اغتالها أحد الأفراد فلما أصبح زوجها ملكاً أخرج جثتها من القبر ونصبها على العرش وقال لشعبه إنها ملكة البرتغال فأصبحت أول ملكة تحكم شعبها بعد موتها.. أما «الملكة مارجريت»، ملكة النمسا زوجة فيليب الثالث، رفضت أن تستلم هدية قدمها لها أصحاب الجوارب الحريرية، ووبختهم بشدة على هديتهم.. وقد زال غضبهم وحدتهم بعد أن عرفوا أن ملكة أسبانيا تكره ساقيها النحيفتين..و «لهلمينا ماريا».. أميرة أورانج دناسو أصبحت فيما بعد ملكة هولندا وحين تنازلت عن العرش عام 1948 قدرت ثروتها بـ500 ألف دولار... «موتشيه ثيان»، كانت خادمة فى القصر الإمبراطورى فى الصين، وأصبحت بعد فترة إمبراطورة الصين بعد أن قتلت أختها وأخاها وأمها الإمبراطور لتستولى على العرش. فى واقعة أذهلت العالم.. والإمبراطورة «أوجينى» زوجة نابليون الثالث: كانت لا تلبس حذاء مهما غلا ثمنه أكثر من مرة واحدة...و«إليزابيث»، ملكة النمسا كانت لا تنام إلا بعد أن تلف وسطها بمنديل مبلل بالماء لاعتقادها أن هذا المنديل يحفظ لخصرها الرشاقة النحافة.

أما قيصرة روسيا حكمت مرة على أحد الأمراء الذى تآمر عليها بأن يصبح كالدجاجة لذا أحضرت قفصاً ووضعته داخل مجموعة من البيض وأرغمته على دخول القفص والجلوس فوق البيض وأن يصيح كما يصيح الدجاج... و«كريستيان ايرهاردن»، ملكة بولندا ظلت ملكة لمدة ثلاثين عاماً، منذ عام 1697 - 1727 علماً أنها لم تطأ قدماها بولندا أبداً.

الحقيقة جميع النساء رائعات بشكلٍ أو بآخر حسب هواها المجنون، ولا يوجد امرأة إلا وتحمل على كتفيها الضوء لمدينةٍ كاملة، فالانثى جوهرة نزعت من تاج الطبيعة لتكون هى زينة للرجل ومصدر سعادته.

الأنثى أجمل هدية أعطاها الله للرجل، الأنثى أجمل ما زينها ربنا، زينها بالحياء والصمت وهى أبهج كل شىء فى الحياة الأنثى تظل طفلة ولا تكبر إلا ودمعتها تعودت على ملامسة خدها، الأنثى أخذت من الليل السكون، وأخدت من الصباح النسيم وأخدت من الربيع عطر الياسمين الذى يشبه جمالها‏، وصدق «نزار قبانى» حين قال «لو كان بالشطرنج قطعة مؤنثة لمات الملك عشقاً»، ولكن لا أحد يعرف لماذا لا يوجد بالشطرنج ملكة ويوجد ملك فقط؟..لأن المرأة لا تصلح أن تكون لعبة.

رئيس لجنة المرأة بالقليوبية وسكرتير عام اتحاد المرأة الوفدية

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