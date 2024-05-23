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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

إصابة 11 شخص في حادث سير بالطريق الصحراوي بالبحيرة

أرشيفية
أرشيفية

شهدت محافظة البحيرة، اليوم الخميس، حادث تصاد سيارتين ميكروباص الطريق الصحراوي اتجاه الإسكندرية، أسفر عن أصابة 11 شخصًا بكسور وكدمات متفرقة.

محافظة البحيرة

انتقلت الاجهزة الامنية الي مكان الواقعة ، وتم نقل المصابين الي مستشفي وادي النطرون التخصصي لتلقي العلاج اللازم وتولت النيابة التحقيق.

تلقي اللواء محمود هويدي مدير امن البحيرة اخطارُا بالواقعة، وانتقلت علي الفور الاجهزة الامنية الي مكان الحادث لاتخاذ الاجراء القانونية اللازمة.

تفاصيل الحادث

 اكدت المعاينة تصادم سيارتين ميكروباص بالطريق الصحراوي فى  الكيلو ٧٦ اتجاه محافظة الإسكندرية، أسفرت الواقعة عن اصابة ١١شخص، والأسماء هم كالآتي :"  م.ع.٣٥سنة ، م.خ.٣٢سنة ، ع.ع.٣٣سنة ، ك.خ.٢٥سنة ، م.د.٢٨سنة ، ع.م.٤٠سنة ، ا.ك.٢٧سنة، ا.م. ٤٥سنة، م.ح.٤٦سنة ، م.ع.٤٤سنة ، س.م.٥٠سنة ، بكسور وكدمات متفرقة بمختلف انحاء الجسم"، وتم نقل المصابين الي مستشفي وادي النطرون لتلقي العلاج اللازم ، واحيلت الواقعة الي النيابة التي تولت التحقيق.
 

 

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