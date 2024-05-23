"شباب المصريين بالخارج": الدولة نجحت في وقف تدفقات الهجرة غير الشرعية

قال الدكتور محمود حسين ، رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج ، إن عقد الملتقي الاول للاتحاد لمواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية يأتي في إطار الدعم الاهلي لخطة الدولة لمكافحة تلك الظاهرة وتماشيا مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتزام مصر بمكافحة هذه الظاهرة .

وأوضح رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج ،خلال كلمته في ملتقي شباب المصريين بالخارج الذي يعقد ، بمشاركة السفيرة سها الجندي وزيرة الهجرة تحت عنوان مكافحة الهجرة الغير الشرعية وتأهيل الشباب المصري لسوق العمل الدولي" أن الاتحاد يسعي لدعم جهود القيادة السياسية التي نجحت في وقف تدفقات الهجرة من السواحل المصرية منذ ، عام 2016.

وأشار إلي أهمية تأهيل و تدريب الشباب المصري الراغب في العمل بالخارج وذلك من خلال انشاء مراكز للتأهيل والتدريب للشباب المصري الراغب في العمل بالخارج بالتنسيق مع الدول المضيفة يتم فيها التدريب وفقاً لاحتياجات سوق العمل بتلك الدول، بالإضافة الى وحدات تدريب متنقلة بالقرى الأكثر تصديراً للهجرة برعاية وزاره الهجره والتعاون مع اتحاد شباب المصريين بالخارج.

وأوضح أن ملتقي شباب المصريين بالخارج لمكافحة الهجرة غير الشرعية، يأتي تعزيزا للدور القوي الذي تقوم به القيادة السياسة لمواجهة تلك الظاهرة ، حيث يسعي الاتحاد لإطلاق حملة توعية للحد من مخاطر الهجرة غير الشرعية وتقديم المعلومات حول البدائل الممكنة وتسليط الضوء على مخاطر الهجرة غير الشرعية، و تتضمن حملة إعلامية و ندوات توعية بالجامعات والمدارس.