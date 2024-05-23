جامعة جنوب الوادي تعمل على وضع حلول لمكافحة الحشرات الضارة

ترأس الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، اليوم الخميس، اجتماع لجنة المكافحة البيولوجية بالجامعة، بحضور المسؤولين المعنيين بالملف داخل الجامعة.

وأكد الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة الى أن الهدف من اللجنة هو تحديد نوع وأماكن تواجد جميع الكائنات الحية الضارة بالأفراد والمنشآت والأجهزة والمعدات والاثاث والبيئة، مع تحديد الآليات المناسبة للمقاومة بما في ذلك المواد المستخدمة في المكافحة والجدول الزمني وقياس الاثر البيئي.

وناقش عكاوي، خلال الاجتماع اجراءات التعقيم اللازمة في المنشآت الجامعية وتوفير مقر امن لتخزين مواد المقاومة بعيدا عن الافراد والاستخدام الامثل لها مع توفير مواد المقاومة بالكميات المناسبة.

وشدد رئيس الجامعة، على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لتدريب المعنيين بعملية المكافحة وفق افضل الممارسات العالمية واتباع كود اخلاقيات التعامل مع الكائنات الحية الضارة و القوانين المنظمة لذلك.

حضر الإجتماع، الدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور سامي عبد الرؤوف عميد كلية الطب البيطري، والدكتور احمد هاشم عميد كلية الطب، والدكتور حجاجي منصور المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية،

وطروب طلبة أمين الجامعة المساعد، وعبدالرازق حسين أمين الجامعة المساعد، والدكتور محمد مهدى مسئول متابعة المشروعات التطويرية بالجامعة، ومديرى عموم الشئؤن الادارية والامن والعلاقات العامة والمدن الجامعية ومدير عام مكتب رئيس الجامعة.

قافلة إلى قرية هوُّ

في سياق أخر، نظمت جامعة جنوب الوادي، اليوم الخميس، قافلة شاملة بقرية هوُّ بنجع حمادي، شمال قنا، وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للجامعات بالإدارة المركزية لتنمية الشباب للبرامج والأنشطة الجامعية التابعة لوزارة الشباب والرياضة.

وأكد الدكتور احمد عكاوي رئيس الجامعة على حرص الجامعة على توجيه القوافل الشاملة للقرى لتقديم حزمة متكاملة من الخدمات التي تشمل جوانب صحية واجتماعية بما يساهم في بناء الإنسان.

ولفت الدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الى قيام الأطباء المشاركين بالقافلة الطبية بمناظرة 1021 حالة من أبناء القرية في مختلف التخصصات الطبية وصرف العلاج المجاني للحالات والتحويل للمستشفى الجامعي.

كما قام متطوعو صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بعمل توعية بمخاطر الإدمان وطرق العلاج لأهالي القرية وتوزيع منشورات صندوق مكافحة الإدمان بقنا .

وأضاف نائب رئيس الجامعة بان القافلة قامت بعمل ندوة توعوية صحية قام بها متخصصون من كلية التمريض بقنا عن حمى الضنك واغراضها واسبابها وكيفية الوقاية منها والإجهاد الحرارى وأعراضه وكيفية الوقاية والتعامل مع ارتفاع درجة الحرارة للمريض والامراض المعدية والمزمنة للسيدات.