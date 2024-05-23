تعليم الشرقية: غياب 1496 طالب بالشهادة الإعدادية بنسبة حضور 98.96 %

اطمأن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، من المهندس علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم، على انتظام سير امتحانات اليوم السادس والاخير لطلاب الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023 - 2024، في مادة الدراسات الاجتماعية.

وتقدم لأداء الامتحانات 144403 طالبا وطالبة حضر منهم 142907 طالبا وطالبة، وتغيب منهم 1496 طالب وطالبة بنسبة حضور 98.96 %، وذلك على مستوى 790 لجنة امتحانية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

وكان محافظ الشرقية، قد تلقة تقريراً تفصيلياً من غرفة عمليات الشهادة الإعدادية بمديرية التربية والتعليم عن سير امتحانات اليوم الأخير لطلاب الشهادة الإعدادية، حيث تبين أن الغرفة لم تتلقى أي إخطار لأي حالات مرضية بين الطلاب والمعلمين والمشاركين بالعملية الإمتحانية، وتم ضبط طالبين وملاحظ لتورطهم في تصوير الامتحان بلجان مدارس (الحناوي الابتدائية بالزقازيق، وتامر حسني الإعدادية بأبو كبير، والشربيني الإعدادية بنين بمنيا القمح) واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الطلاب والملاحظين ومراقبي الدور وتحرير المحاضر اللازمة.

أعرب المحافظ عن خالص تمنياته لابنائه طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية المزيد من التفوق والنجاح والحصول على أعلى الدرجات.

يشار إلى أن إجمالي عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023 / 2024 يبلغ 144403 طالب وطالبة موزعين علي 790 لجنة امتحانية وذلك على مستوى 20 إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

ورصدت غرفة عمليات الشهادة الإعدادية بمديرية التربية والتعليم بالشرقية، 3 محاولات للغش بينهم طالبين وملاحظ خلال امتحان مادة الدراسات الإجتماعية للشهادة الإعدادية، التي أداها الطلاب اليوم في آخر أيام امتحانات الشهادة الإعدادية، بواسطة الهاتف المحمول داخل اللجان، وتم التصدي لها على الفور دون التأثير على سير الإمتحانات، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

وأكد المهندس علي عبد الرؤوف وكيل أول وزارة التربية والتعليم، أن الإمتحانات العامة أمن قومي، يستوجب بضرورة بذل أقصى درجة من الجهد، والإلتزام بالتفاني والإخلاص من جميع عناصر المنظومة التعليمية من أجل عملية إمتحانية منتظمة يسودها الإنضباط ، مشيرا إلى تطبيق كافة الإجراءات الوقائية حرصا على صحة وسلامة الطلاب، والمعلمين أثناء إجراء الامتحانات.

وشدد وكيل أول الوزارة، على الإلتزام بجميع القواعد واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات، والانضباط والنظام داخل اللجان، وتنفيذ جميع التعليمات الواردة بالكتب الدورية لوزير التربية والتعليم، مشددا على توفير الجو الهادئ لأداء الإمتحانات للطلاب بشكل دائم، مع مراعاة التهوية والإضاءة الجيدة، والحفاظ على النظافة العامة، وكل متطلبات توفير المناخ الملائم لخروج عملية الإمتحان بشكل لائق يتيح للطلاب أداء الامتحانات بسهولة ويسر.

وذكر أن مديرية التربية والتعليم بالشرقية، نسقت مع الجهات الأمنية لتأمين وصول أوراق الأسئلة للجان، وكذلك وصول أوراق الإجابة للجنة النظام والمراقبة ومواجهة أعمال الغش والشغب إن وجدت، وإنه تم التنسيق مع مديرية الصحة للاطمئنان على وجود طبيب أو زائرة صحية فى كل لجنة، وتوفير الإسعافات الأولية اللازمة لمواجهة حالات الطوارئ.