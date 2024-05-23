الرئيس بوتين يدعو ملك البحرين لحضور قمة "بريكس"

دعا الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، لحضور قمة "بريكس" هذا العام، التي ستعقد في قازان، في أكتوبر المقبل.

وأفاد مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دعا ملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، بصفته رئيسا للجامعة العربية.

وقال أوشاكوف: "تتولى البحرين الآن رئاسة جامعة الدول العربية. وقد دعا رئيسنا (الرئيس بوتين) الملك لحضور قمة "بريكس" في قازان بصفته رئيسًا للجامعة العربية في أكتوبر، ويبدو أن هذه الدعوة قد تم قبولها".

وفي وقت سابق من اليوم، اجتمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع ملك البحرين حمد بن عيسى، في العاصمة الروسية موسكو، حيث بحث الجانبان عددا من القضايا.

وكشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اجتماعه مع ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، عن اتجاهات جيدة في تطوير التعاون التجاري بين البلدين.

وكان الملك قد وصل إلى روسيا في زيارة رسمية، يوم أمس الأربعاء، وفي اللقاء، يعتزم الرئيسان مناقشة حالة وآفاق التعاون الثنائي في المجالات التجارية والاقتصادية والطاقة والإنسانية، بحسب ما أفادت الخدمة الصحفية للكرملين.

ومن بين القضايا المطروحة على جدول الأعمال أيضًا القضايا الدولية، بما في ذلك الوضع في الشرق الأوسط، مع الأخذ في الاعتبار رئاسة البحرين لجامعة الدول العربية.

لم يحدث أي تواصل بين بوتين وترامب بشأن الصحفي المتهم بالتجسس

وفي وقت سابق، أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يتلق أي اتصال من دونالد ترامب، بعد أن قال الرئيس الأميركي السابق إنه سيستغل علاقاته مع بوتين في مسعى لإطلاق سراح غيرشكوفيتش.

وكتب ترامب على منصته "تروث سوشيال" للتواصل الاجتماعي، إن الإفراج عن الصحفي "سيتم بعد وقت قصير من الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة المقرر إجراؤها في نوفمبر"، بينما يسعى للفوز على الرئيس جو بايدن والعودة إلى البيت الأبيض.



وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين: "بالطبع لم يحدث أي تواصل بين بوتين ودونالد ترامب".

وأضاف أن أي تواصل بخصوص الأشخاص المعتقلين "يجب أن يجرى بتكتم وسرية تامة. هذا هو السبيل الوحيد الذي يجعل عملنا فعالا".

وأُلقي القبض على غيرشكوفيتش في روسيا في مارس من العام الماضي بتهمة التجسس، وهو ما نفاه بشدة وكذلك نفته الصحيفة التي يعمل مراسلا لها وإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن.

وقضى أكثر من عام في أحد سجون موسكو من دون تحديد موعد لمحاكمته.