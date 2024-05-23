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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

مشهد مهيب لمشيعي الرئيس الإيراني في مدينة مشهد .. صور

تشييع جثمان الرئيس
تشييع جثمان الرئيس الإيراني

بعد تشييعه المهيب في مدينة بيرجند، تم نقل جثمان الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي إلى مدينة مشهد المقدسة شمال شرقي ايران ليوارى الثرى بجوار مرقد الامام علي بن موسى الرضا عليه السلام .

وكانت الطائرة التي تقل جثمان آية الله رئيسي واثنين من مرافقيه، قد حطت صباح اليوم في مطار بيرجند الدولي، حيث كان الرئيس الشهيد قد زارها آخر مرة قبل 88 يوما.

 

وشيع جثمان \آية الله رئيسي ورفاقه، صباح اليوم في بيرجند بمشاركة حشود جماهيرية غفيرة.

 

وفي ختام التشييع الحاشد والتاريخي لاية الله رئيسي واثنين من مرافقيه وهما رحمتي محافظ اذربايجان الشرقية والعميد موسوي رئيس فريق حماية الرئيس في بيرجند تم نقل الجثامين من مطار بيرجند الدولي الى مدينة مشهد المقدسة.

 

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