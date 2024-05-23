رئيس جامعة المنصورة يناقش خطة إدارة الوافدين

كرم الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، خلال اجتماع اللجنة العليا للإشراف المركزي على الطلاب الوافدين بالجامعة، اليوم الخميس الدكتور أحمد العدل المشرف العام السابق لإدارة الطلاب الوافدين، تقديراً لجهوده المتميزة خلال فترة إدارته، والتي ساهمت بشكل كبير في نجاح منظومة الوافدين بالجامعة، وزيادة مجموع أعداد الطلاب الوافدين المقيدين بالجامعة خلال السنوات الماضية.

الطلاب الوافدين

وأكد الدكتور شريف يوسف، أن إدارة الجامعة تولى اهتماماً كبيراً بمنظومة الطلاب الوافدين، وتعمل على توفير كافة أشكال الدعم لهم، لجذب المزيد من الطلاب، مشيرًا إلى أن الجامعة أنشأت عدداً من الإدارات الجديدة لرعاية ودعم الطلاب الوافدين، يتوفر بها العديد من الخدمات للتيسير على الطلاب، بمكان واحد مجهز بأحدث التقنيات وفريق عمل مدرب على متطلبات العمل.



واستعرض أبرز ما تم من إنجازات منذ تحديث الهيكل التنظيمي لإدارة الوافدين وتم عرض خطة الإدارة خلال الفترة القادمة لجذب الطلاب الوافدين.

وتم عرض احصائيات وأرقام عن الطلاب الوافدين الدارسين بالجامعة بما في ذلك إجمالي الطلاب في المرحلة الجامعية الأولى ومرحلة الدراسات العليا وأكبر الكليات من حيث عدد الطلاب وأكبر الجاليات من حيث العدد في المرحلتين، عرض ملخص عن مستوى الشئون الإدارية واستعراض المرحلة الجامعية الأولى وقطاع الدراسات العليا من حيث أبرز التحديات وما تم إنجازه.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عطية البيومي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد عبد العظيم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعمداء الكليات، الدكتور طارق غلوش نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث و محمد عبد اللطيف أمين عام الجامعة، الدكتور المعتصم بالله مصطفى محمد المشرف العام على إدارة الوافدين و نواب المشرف العام ومديري الإدارات بإدارة الوافدين.