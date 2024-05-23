الخميس 23 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

كتائب القسام تضبط متخابر لصالح الاحتلال.. تفاصيل

بوابة الوفد الإلكترونية

كشف مصدر في أمن المقاومة عن اعتقال متخابر قبل أيام، بتكليف من مخابرات الاحتلال لتنفيذ مهام تجسسية عدة خلال المعركة الجارية، بهدف الإضرار بمقدرات المقاومة وجمع معلومات حول المقاومين.

 

وأضافت المقاومة أن المتخابر (ن) قد اعترف بالقيام بالمهام الآتية:

1. تصوير مراكز إيواء وخيام نازحين.

2. تصوير مركبات مركونة في أماكن عامة وشوارع.

3. حصر أسماء شهد.اء أو مطاردين شاركوا في هجوم السابع من أكتوبر وتحديد أماكن تواجدهم، سواءً في الإيواء أو المنازل. 

4. تعقب تحركات عائلات قيادات في المقاومة والأجهزة الأمنية.

5. نشر شائعات تضر بالمصلحة الوطنية وتربك الجبهة الداخلية.

 

كما طالب المصدر الأمني التابع للمقاومة من الجميع، توخي الحذر من المشبوهين، وعدم التردد في تزويد أمن المقاومة بأي سلوك مريب أو تحرك مشبوه.

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