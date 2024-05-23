ختام فعاليات النسخة 49 من دورة مطبقي المبيدات بزراعة الغربية

اختتمت اليوم الخميس فعاليات الدورة التدريبية لمطبقي المبيدات الزراعية رقم 49، والتى أقيمت تحت رعاية وبحضور الدكتور خالد ابوشادى وكيل وزارة الزراعة بالغربية بقاعة التدريب بشركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات.

جاء ذلك الدكتور حسن النعناعي المنسق العام للدورة والمسؤول العلمي لمحافظة الغربية، الدكتور محمد قنيبر بالمعمل المركزى لبحوث الحشائش بالحميزة، والمهندس فخرى باز مديرعام الإدارة العامة للإرشاد الزراعى، والاستاذة ماجدة الديب منسق الدورة، والمهندس إبراهيم الشيخ مدير الإدارة الزراعية بمركز كفر الزيات، الأستاذ عصام البير نائب رئيس مجلس إدارة شركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات والعضو المنتدب ، المهندس السيد الشاذلى مدير عام التسجيلات بالشركة، الأستاذ محمد يسرى مسؤل التدريب بالشركة.

وتضمنت الدورة تدريب 25 شابا وفتاة، على كيفية تطبيق رش المبيدات الزراعية بالطريقة الصحيحة بناء على خطة وزارة الزراعة، بهدف ضبط منظومة تداول واستخدام المبيدات لما له من فوائد عديدة ، وعقدت الدورة لمدة أربع أيام متتالية، شملت محاضرات نظرية وزيارات حقلية وزيارة معامل الترايكوجراما، ومعمل زراعة الأنسجة، ومعمل تحليل التربة، وزيارة الورش الخاصة بآلات الرش المختلفة، وزيارة أحد الحقول للتدريب العملى .



وأوضح وكيل وزارة الزراعة بالغربية، أن الهدف من هذه الدورات، الوصول إلى أفضل السبل التي من شأنها معرفه كيفية التطبيق الأمثل والفعال للمبيدات بإستخدام أجهزة وآلات الرش المتطورة.



يأتى ذلك تنفيذا للسياسة العامة للدولة من أجل توفير فرص عمل للشباب ، وتتميز الدوره ، بالتدريب على تطبيق كيفية التعامل الامن مع المبيدات بأنواعها ورش المبيدات للمحاصيل المختلفة، مع ضبط الكمية المطلوبة بدون زيادة أونقصان، حتى لا يضر بصحة المستهلك، حصول المتدرب بعد نهاية الدورة على شهادة معتمدة من وزارة الزراعة.

وحاضر بالدورة مجموعة مميزة من أساتذة المعاهد البحثية المختلفة ومن لجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وذلك لإعداد مطبقي مبيدات معتمدين ومدربين على أساس عالي لتلافي أضرار رش المبيدات والآثار المتبقية للمبيد نظرا لخطورته أثناء الاستعمال.

واشار ابو شادي، إلى أن هذه الدورات تقام بجميع مراكز المحافظة ، بهدف تدريب الشباب على أعمال استخدام المبيدات بطرق صحيحة ومثلى من أجل إنتاج غذاء آمن وصحي حفاظا علي صحة الإنسان والحيوان والمحافظة على البيئة.



وأكد أن محافظة الغربية تعتبر من المحافظات المميزة فى تنفيذ برنامج مطبقى المبيدات على مستوى الجمهورية حيث تم تنفيذ حوالي ٤٨ دورة منذ بداية البرنامج بالمحافظة.

وفى نهاية الدورة تم منح شهادات معتمدة من وزارة الزراعة للمتدربين، لمزاولة مهنة مطبقي المبيدات الزراعية، و للتأكيد على أن مستخدم المبيدات شخص مدرب ومؤهل لذلك.



جاءت تلك الدورة فى إطار تعليمات السيد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير ، والدكتور طارق رحمى محافظ الغربية ، والدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة.