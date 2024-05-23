قنا| إعلان الفائزين بجوائز المكتبة العامة فى 5 مسابقات

كرم اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اليوم الخميس، الطلاب الحاصلين علي المراكز الأولى في مسابقات مكتبة مصر العامة.

وأوضحت الدكتورة دعاء محمد مدير المكتبة، أن المسابقات هى مسابقة القصة القصيرة للاطفال والمصور الصغير والمصور المحترف ودورى العباقرة ومسابقات رمضان.

وتم تكريم أصحاب المراكز الثلاثة الاولي تشجيعا للأطفال والشباب على ارتياد المكتبة والمشاركة في الأنشطة المختلفة.

ووجه اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، بضرورة تكثيف الانشطة الثقافية من خلال استغلال أصول وقاعات مكتبة مصر العامه لإقامة أنشطة تدريبية في مجالات الموسيقي والفنون التشكيلية، وكذا الحفلات الترفيهيه التى يشارك فيها الشباب والفتيات بالتنسيق مع المختصين.

بناء الإنسان

وأشار إلى تنظيم فعاليات وأنشطة مكتبة مصر العامة سواء داخل مقرها أو المكتبة المتنقلة بالمراكز والقرى وفقاً للخطة الموضوعة مسبقاً لضمان وصول الخدمات الثقافية المقدمة لكافة ربوع المحافظة خاصة الأماكن البعيدة وغير المتوفر بها هذه الخدمة الهامة.

وذلك في إطار الاهتمام الذي يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ببناء الإنسان وخلق جيل واعي ومثقف قادر على مواجهة التحديات وتحقيق أهداف المحور الثقافي بإستراتيجية مصر

وأكد محافظ قنا علي تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تقديم خدمات أفضل للمواطنين بكافة فئاتهم وفقًا للإمكانات المتاحة خاصة الأطفال والشباب والنشء والعمل على رفع الوعي والثقافة بالقضايا المجتمعية المختلفة وذلك لخلق جيل واعي ومثقف قادر على مواجهة التحديات.

حضر التكريم، محمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور محمد سعيد نائب رئيس جامعة جنوب الوادي لشئون المجتمع وخدمة البيئة والدكتورة هدى سعدي مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة قنا ومجلس أمناء ولجنة تسيير أعمال المكتبة.

مكتبة مصر العامة

والمكتبة تتكون من بدروم ودور أرضي و4 طوابق علوي، وتضم "مكتبة طفل - مكتبة للكبار - قاعة اجتماعات - كافتيريا - قاعة سينما - قاعة تدريب للغات - قاعة حاسب آلي - جراج انتظار السيارات بالبدروم والفناء الخارجي - منطقة معرض للكتاب - منطقة أنشطة خارجية للأطفال - منطقة للقراءة المفتوحة - منطقة مظللة للقراءة".

وتضم المكتبة كتبًا فى العلوم الإنسانية والعلمية على غرار مكتبة الإسكندرية، وستكون مزودة بقاعات الإطلاع البحثي للطلاب والباحثين الذين يمكنهم الحصول على مراجعهم من خلال البحث على نظام الأرشفة الإلكتروني، مما يسهل على الباحثين سرعة الحصول على الكتاب