"موسم الحرب والغناء" و"303" على مسرح قصر روض الفرج .. الليلة

عرضان مسرحيان لفرقة بورسعيد المسرحية

يشهد مسرح قصر ثقافة روض الفرج، مساء اليوم الخميس، عرضين مسرحيين لفرقة بورسعيد المسرحية، ضمن فعاليات المهرجان الختامي لنوادي المسرح في دورته الحادية والثلاثين "دورة الكاتب المسرحي الراحل د. علاء عبد العزيز"، والمقام برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، حتى نهاية مايو الحالي.

"موسم الحرب والغناء"

يأتي العرض المسرحي الأول بعنوان "موسم الحرب والغناء" ويعرض في تمام الساعة السادسة مساء، وهو عن نص الأديب السويسري ماكس فريش، وإخراج أحمد سعد.

وتدور أحداثه حول مـا تخلفه الحروب من شتات اجتماعي من خلال قصة متصلة منفصلة لثلاث ضباط تحدث بينهم الكثير من المفارقات.

العرض المسرحي "٣٠٣"

أما العرض المسرحي الثاني يحمل عنوان "٣٠٣"، تأليف محمد عادل، سينوغرافيا وإخراج بيشوي عماد، ويعرض في تمام الثامنة مساء.

ويناقش فكرة الانتحار والأسباب التي تدفع الشخص لارتكاب هذه الجريمة في حق نفسه، من خلال قصة طبيب نفسي يتسبب في انتحار مريضة تعاني من اكتئاب حاد، وتتوالى الأحداث بمحاولاته معرفة السبب.

المهرجان تتكون لجنته التحكيمية من المخرج هشام عطوة رئيسا، والدكتور محمد سمير الخطيب، والدكتور حمدي عطية، والمخرج سامح مجاهد، والموسيقار أحمد حمدي رؤوف، والمخرج محمد الطايع مقررا.

وينظم المهرجان الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، ويشارك به هذا الموسم 24 عرضا مسرحيا تقدم مجانا للجمهور، بمسرحي السامر وقصر ثقافة روض الفرج، ويصدر عنه نشرة يومية بالإضافة لندوات نقدية تعقب العروض يشارك بها نخبة من النقاد والمسرحيين.

وتزامنًا مع فعاليات المهرجان، تقام أولى مراحل ورش اعتماد المخرجين الجدد الذين تم تصعيدهم للمهرجان هذا الموسم ليتلقوا تدريبًا مكثفا لمدة اثني عشر يوما في مجال "الإخراج المسرحي، السينوغرافيا، الدراما، التثقيف المسرحي والتذوق الفني".

"مشوار" و"شهية" ضمن عروض مسرح الثقافة الجماهيرية بجنوب الصعيد

من ناحية أخرى، شهد قصر ثقافة قنا، الأربعاء، استمرار العروض المسرحية لفرق إقليم جنوب الصعيد الثقافي، ضمن فعاليات الموسم المسرحي للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، وبرامج وزارة الثقافة.

وقدمت فرقة قصر ثقافة فوزي فوزي العرض المسرحي "مشوار"، والذى يدور حول رواية حكي بها مزيج بين الفنون التشكيلية وفنون المسرح وحكايات شعبية من واقع الحياة، والعرض تأليف أحمد أبو خنيجر، سينوغرافيا وإخراج خالد عطا الله، أداء تمثيلي حسن فهمي، موسى محمد، طارق كامل، عرفة شحات، محمد عبد المنعم، آلاء جمال، تسابيح أحمد.

كما استقبل مسرح القصر العرض المسرحي "شهية" لفرقة الأقالتة المسرحية، وتدور الأحداث عن قرية صغيرة في الجبل وحولها المطاريد ويوجد بها عمدة متزوج ولم ينجب ويقتل أحد الخفراء ويتزوج زوجته للإنجاب والتي تخونه مع شيخ الخفر ويدخل المطاريد القرية وتنتهى بموت العمدة، وهو تأليف كرم نبيه، ديكور وملابس فراج محسب، أشعار يحيى سمير، ألحان أحمد صلاح الدين، إخراج عدلي صالح.

حضر العرضين لجنة التحكيم المكونة المخرج المسرحى سمير زاهر، مهندس الديكور محمود حنفي، الناقد محمد علام، مقرر اللجنه وليد فتحي، وإنتاج الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم.

ويقدم إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي 15 عرضا مسرحيا مجانيا لمحافظات الإقليم على مسرح قصر ثقافة قنا تستمر حتى ٢٥ مايو الحالي، ويقدم اليوم الخميس 23 مايو العرض المسرحي "ذات الخيال وهواني" لفرقة قصر ثقافة الطود إخراج عماد عبد العاطي، يليه عرض "احترس من الخنازير" لفرقة قصر ثقافة قوص إخراج عادل العدوي.

وتتواصل الفعاليات غدا الجمعة 24 مايو مع العرض المسرحي "السعد" لفرقة قصر ثقافة قنا إخراج مهند المهدي، يعقبه "آخر غنوة" لفرقة الرديسية إخراج هانى فهمي.

وتختتم العروض يوم السبت 25 مايو مع مسرحية "شجرة الحياة" لفرقة قومية الأقصر إخراج كرم نبيه، يعقبه "حجر القلب" لفرقة نقادة إخراج محمد المعتصم.