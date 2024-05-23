فاعليات المؤتمر السنوي التاسع لطب الأورام بجامعة الزقازيق

شارك الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، في المؤتمر السنوي التاسع لقسم طب الأورام، والذي يقام تحت رعاية الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، وبدعوة من الدكتورة رشا حجاج رئيس قسم الأورام بكلية الطب البشري جامعة الزقازيق، بالقاعة العلمية للمؤتمرات بمبنى الجراحة الجديد بجامعة الزقازيق.

أكد وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أهمية التدريب والتعليم الطبي المستمر، لافتاً إلى أن نهضة الأمم لن تتحقق إلا بتنمية البحث العلمى والاهتمام بالتعليم وتوظيف مخرجاته فى الواقع العملى والربط بين البحوث العلمية، مقدماً الشكر لكل القائمين على هذا المؤتمر، والذي يأتي في إطار رؤية الدولة والقيادة السياسية لتقديم صحة أفضل لجميع أفراد المجتمع.

وأثنى الدكتور هشام مسعود على التعاون المثمر بين الأساتذة الأطباء بجامعة الزقازيق وأطباء صحة الشرقية في تقديم خدمات طب الأورام للمرضى بالمحافظة، مشيداً بجهود الكوادر الطبية بالجامعة وجهود الفرق الطبية بمستشفيات الصحة بمحافظة الشرقية، والتي شهدت تطوراً كبيراً وملحوظاً خلال الآونة الأخيرة في هذا التخصص، خاصة بمستشفيات السعديين المركزي والزقازيق العام، وديرب نجم المركزي، للإرتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بالمحافظة.

وأشار إلى أن السعديين المركزي شهدت طفرة صحية في تخصص طب الأورام، حيث تم التشغيل التجريبي لمركز علاج الأورام السرطانية وأمراض الدم الجديد، منذ عدة أشهر، والذي يضم وحدة العلاج الكيماوي والهرموني، ومزود بعدد ١٠ أسرة، ووحدة لأمراض الدم والمناعة، وتضم ١٠ أسرة أخرى، هذا بالإضافة إلى تفعيل قسم علاج وجراحات الأورام السرطانية، والذي شهد نجاحات متتالية في مجال جراحة الأورام، وتم إجراء أكثر من ٤٥٠ عملية جراحية ضمن المبادرة الرئاسية للانتهاء من قوائم الانتظار، وجاري حالياً العمل علي تجهيز الوحدة الجديدة لعلاج أورام الأطفال، والتي سيتم تجهيزها بقدرة استيعابية ٥ أسرة، لتغطية خدمة علاج الأورام السرطانية لمختلف الأعمار السنية، وخاصة بعد التشغيل التجريبي للعناية المركزة للأطفال الجديدة بالمستشفى.

وتناول المؤتمر العلمي السنوي التاسع لقسم طب الأورام، مجموعة متنوعة من المحاضرات العلمية الغنية في مجال طب الأورام، وأحدث الطرق العلاجية المختلفة، والجراحات المتقدمة في هذا المجال.