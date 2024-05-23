يورو 2024.. الفكرة والبداية المتعثرة

على الرغم من الولادة المتعثرة لبطولة كأس أوربا او كأس الأمم الأوربية بمسماها القديم الا أنها أصبحت اليوم تمثل واحدة من أهم الأحداث الكروية بل والرياضية على مستوى العالم فهي حاليا تعتبر ثاني أفضل مسابقة كروية في العالم بعد كأس العالم وربما الحدث الرياضى الثالث من حيث الأهمية بعد كأس العالم والألعاب الأوليمبية .

هناك العديد من البطولات للمنتخبات سواء على المستوى القاري أو مستوى العالم بدأت قبل كأس الأمم الأوربية فعلى سبيل المثال أنطلق كأس أمم أفريقيا عام 1957 و كأس العالم عام 1930 لكن كان هناك أسباب لهذا الغياب والتأخير عن أطلاق بطولة للمنتخبات في القارة العجوز منها بالطبع الخلافات بين الدول حول جدوى هذه المسابقة لكن كان التخوف الأكبر هو تأثيرها على المسابقة الأكبر على مستوى العالم وهي كأس العالم .

في عام 1954 بدأت فكرة كأس الأمم الأوربية تأخذ شكل الجدية من خلال دعوة أطلقتها مجلة الأيكيب الفرنسية الشهيرة التي طالبت بأقامة المسابقة من خلال مباريات ذهاب وأياب بين المنتخبات الأوربية على أن تقام في منتصف الأسبوع هذه الدعوة صادفت هوى لدى هنري ديلونى أول سكرتير عام للأتحاد الأوربي لكرة القدم الذي سبق له قبل ما يقرب من 27 عاما عندما كان سكرتيرا للأتحاد الفرنسي لكرة القدم أن أقترح بالمشاركة مع سكرتير الأتحاد النمساوى في ذلك الوقت هوجو ميسي على الأتحاد الدولي لكرة القدم أقامة مسابقة كأس أوربا للمنتخبات بالتزامن مع كأس العالم لكن ظل الحلم حبيسا حتى عاودت الأيكيب أطلاقه ليتحمس ديلوني مرة أخرى ويطالب بأقامة مسابقة لكل المنتخبات الأوربية لكن دون أقامة عدد كبير من المباريات دون المساس ببطولة كأس العالم .

بعد وفاة هنري ديلونى عام 1955 بدأ نجله بيير بالتعاون مع الصحفيين الفرنسيين في الضغط لأقامة البطولة وبالفعل تم تعيين بيير ديلونى سكرتيرا للجنة المنظمة لكأس الأمم الأوربية ليرى حلم والده يتحقق بداية من أنطلاق تصفيات البطولة الأولى عام 1959 بمشاركة 17 دولة في التصفيات ( العدد الأدنى لأنطلاق البطولة بالأضافة الى دولة واحدة ) حيث أقيمت مباراتين تمهيديتين بين تشيكوسلوفاكيا في ذلك الوقت وجمهورية أيرلندا لتبدأ البطولة بمشاركة 16 دولة حيث كان يقضى النظام في ذلك الوقت في النسخة الاولى بإقامة البطولة بنظام الذهاب والإياب بين المنتخبات ثم تتجمع المنتخبات المتاهلة الى الدور نصف النهائي في احدى الدول التي يختارها الأتحاد الاوربي لكرة القدم لتقام فيما بينهم النهائيات لتقام أولى المباريات في التصفيات على ملعب موسكو في 28 سبتمبر 1958 ويفوز الأتحاد السوفيتي على المجر 3/1 ويسجل أناتولي أيوليان أول هداف في تاريخ بطولات أمم أوربا بعد أربع دقائق من بداية المباراة ويدخل التاريخ وتبدأ عجلة التاريخ في الدوران وتولد البطولة القارية الأكبر على مستوى العالم .