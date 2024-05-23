تسهيلات في إجراءات التصالح بالمراكز التكنولوجية بالغربية

تابع الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية سير العمل داخل المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بحي أول وثان ومركز ومدينة طنطا، واطمأن المحافظ على تيسير حصول المواطنين على الخدمات المحلية من المراكز التكنولوجية بكل سهولة ويسر لضمان سرعة وجودة تلك الخدمات بما يحقق رضا المواطنين ، وخاصة التيسير على الراغبين من أبناء المحافظة في تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء و استيفاء أوراق ملفات التصالح الخاصة بهم، وذلك في إطار الجهود المبذولة من الدولة بالتيسير على المواطنين في تطبيق قانون التصالح الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن .

ووجه رحمي بتذليل أي عقبات أمام المواطنين لنهو الإجراءات المتعلقة بالتصالح، مشيرًا إلى تقديم كافة أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة لتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي كونه أحد الملفات الهامة التي تقع على رأس أولويات الدولة التي تساهم في ضبط منظومة العمران والبناء وتيسير الإجراءات على المواطنين، للاستفادة من حزمة التيسيرات المقدمة من الدولة لتوفيق أوضاعهم والدخول تحت مظلة القانون.

والتقي محافظ الغربية مع عدد من المواطنين الذين حضروا للمراكز التكنولوجية لتقديم طلبات التصالح والذين قدمو الشكر للدولة المصريه على التسهيلات التي قدمتها لهم في هذا الملف والسماح لهم بالتصالح علي مخالفات البناء والبدء في الاجراءات ، مشيدين بحسن التعامل مع العاملين في المراكز التكنولوجية وطباعة كافة الأوراق المطلوبة لتقديم الطلبات .

وأكد محافظ الغربية على متابعته اللحظية والميدانية المستمرة لمنظومة تلقى طلبات تصالح المواطنين بالمراكز التكنولوجية وذلك من خلال الجولات الميدانية اليومية و غرفة العمليات المركزية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام لتذليل العقبات أولًا بأول وتسريع معدلات الأداء بهذا الملف ،مشيرا إلى أن المحافظة قامت بوضع بنرات إرشادية في أماكن ظاهرة بالمراكز التكنولوجية بمراكز ومدن المحافظة تتضمن الإجراءات والأوراق والمستندات المطلوبة ، فضلا عن تخصيص وتجهيز أماكن لانتظار المواطنين منعا للتكدس .

جاء ذلك بحضور الدكتور محمود عيسى رئيس مركز ومدينة طنطا ، الأستاذ ممدوح النجار رئيس حي أول طنطا ، الأستاذ عبد العظيم الحمراوي رئيس حي ثان طنطا