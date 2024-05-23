عدن للتطوير وأحمد المنصورى يدشنان منتجعا سياحيا باستثمارات 3 مليارات جنيه

وقعت شركة عدن للتطوير العقارى إحدى الشركات الرائدة فى السوق العقارى المصرى اتفاقية شراكة إماراتية مصرية مع رجل الأعمال الإماراتى أحمد المنصورى، وذلك لتدشين أحدث مشروعاتها Sequoia وهو منتجع سياحى بالساحل الشمالى وذلك بحجم استثمارات يتجاوز الـ 3 مليارات جنيه.

وأكد مدير عام الشركة، عمر طوير أن هذه الخطوة تأتى تزامنا مع الخطة التوسعية لشركة عدن وتنويع محفظتها الاستثمارية وإضافة منتج عقارى فريد ومتميز يضاف لسابقة أعمال الشركة.

أضاف طوير، أن الشراكة الإماراتية مواكبة لخطط الدولة التنموية وتشجيع الاستثمار فى مدن الجيل الرابع والساحل الشمالى والتى لاقت اهتماما كبيرا من الدولة وعملت على دعمها ومساندتها لتوفير مدن ذكية تضاهى بل تفوق مدنا عالمية لتضع مصر على خارطة الدول الأكثر عمرانا وتطويرا.

ومن هذا المنطلق وضعت شركة عدن خطة إستراتيجية تتماشى مع مستهدفات الدولة فى محاولة للمساهمة فى النهضة العمرانية التى تقودها الحكومة المصرية بدعم ورعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى.

كما تعبر هذه الشراكة عن ثقة الإمارات فى السوق العقارى المصرى وكونه فى مرحلة انتقالية نحو نهضة عمرانية شاملة تعد بمثابة ثورة عقارية.