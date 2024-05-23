مقدمة في التراث العربي المسيحي بندوة في مكتبة الإسكندرية

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال مركز الدراسات القبطية بقطاع البحث الأكاديمي بالمكتبة سمينار "مقدمة في التراث العربي المسيحي"، بالتعاون مع مركز الطفل للحضارة والإبداع بمصر الجديدة بالقاهرة. وذلك في الفترة من 28 إلى 30 مايو 2024، الموافق أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس في تمام الساعة العاشرة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا.

يُعقد السمينار بمقر مركز الطفل للحضارة والإبداع بمصر الجديدة بالقاهرة.

ويتضمن عددًا من المحاضرات يلقيها نخبة من أهم الباحثين؛ وهم الأب وديع عوض الفرنسيسكاني، الاب أثناسيوس المقاري، أ.د أيمن فؤاد سيد، د. صموئيل معوض (محاضرة online)، د. نجلاء حمدي، والقس عيد صلاح.

وذلك بواقع محاضرتين كل يوم، الدعوة عامة والحضور مجاني وبأسبقية الحجز لمحدودية العدد.

يذكر أن محتوى المكتبة يتضمن مجموعة كبيرة من الكتب تقدر بـ 2 مليون كتاب (بحاجة لمصدر) في بداية 2013 المختارة باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية وكذلك مجموعة مختارة من كتب بلغات أوروبية أخرى مثل الألمانية والإيطالية والإسبانية ولغات أخرى نادرة مثل الكريبولية ولغة هايتى وزولو، وتتضمن المجموعة الحالية مصادر من المانحين من جميع أنحاء العالم في شتى الموضوعات.

معايير متطورة وتصميم مرن

وتعتمد مكتبة الإسكندرية على معايير متطورة وتصميم مرن للبنية والنظام، مما يسهل إمكانية الدمج والتضمين مع أنظمة أخرى، بتوفير الأدوات اللازمة لتيسير عملية تكوين وإدارة ومشاركة محتويات المكتبة، وكذلك التعامل من خلال مجموعة مختلفة من الوسائط والموارد الرقمية.

وترجع أهمية مكتبة الإسكندرية في كونها ميدان للبحث العلمي والأكاديمي ومنارة لإثراء الحركة الفكرية والثقافية، لذا فهي تعد من أكبر وأعرق مكتبات العالم القديم إذ استمرت مكتبة الإسكندرية في تطوير العلوم والمعارف في العصور القديمة ومنها خرج العديد من العلماء على مدار 7 قرون من الزمان، وحتى الآن وبعد إعادة إحيائها أصبحت مكتبة مصر منارة ثقافية عالمية يسعى إليها المثقفين ورواد الحركة الفكرية للاستفادة من مناراتها.

وتعتبر مكتب الاسكندرية المنارة الثقافية الوحيدة بالمحافظة الساحلية التي تطلق شعاع الفكر والثقافة والتنوير من خلال اللقاءات والندوات والمؤتمرات والحفلات وأيضًا من خلال توفير كافة سبل الدعم اللوجيستى الثقافى من كتب ومعلومات.