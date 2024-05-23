مساعد رئيس هيئة العمليات ومدير تعليم الإسكندرية يتفقدان مدرسة النور للمكفوفين

تفقد اللواء عبد الرحمن وهدان مساعد رئيس هيئة العمليات للتنسيق المدنى والدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم والمهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسكندرية والعميد محمد كشك المستشار العسكرى للمحافظة مدرسة النور للمكفوفين زيزينيا بإدارة شرق ، وذلك بحضور المقدم إسلام خلف هيئة عمليات والعقيد معتز عبدالرازق نائب المستشار العسكرى للمحافظة والمقدم أحمد جميل مساعد المستشار العسكرى ونجلاء سليم مدير عام التعليم العام وجلال عيد مدير عام شرق ولفيف من القيادات التربوية .

اهتمام القيادة السياسية

يأتي ذلك في إطار اهتمام القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بذوي الهمم والقدرات الخاصة والعمل على انصهارهم في المجتمع واشتراكهم في كافة المسابقات والأنشطة وإبراز قدراتهم ومهاراتهم وتنميتها وتعزيزها .

وفي ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بإثابة وتكريم المتميزين من الطلاب والمعلمين .

الجولة التفقدية

وكانت قد شملت الجولة التفقدية مكان مبيت الطلاب وصالة الألعاب الرياضية ومشرفيهم وملعب المدرسة والمسرح والمطعم والمكتبة والمطبعة والمعامل والمعرض .

وأثنى الحضور على الدور المتميز لهاني حسن مدير المدرسة وفريق عمله من المعلمين والمشرفين لجهودهم المبذولة في تفعيل الأنشطة التربوية بالمدرسة وانضباط العملية التعليمية وتشكيل فرق العمل ، وأشاد الوفد بقدرات ومهارات أبنائنا المتميزين من ذوي الهمم وقدراتهم الإبداعية في تلاوة وتجويد القرآن الكريم والغناء والعزف والإلقاء وممارسة الألعاب الرياضية بصالة الجيمانيزيوم بالمدرسة ، وكذلك لعبة كرة الجرس وإعداد وإجراء اللقاءات والحوارات والتقارير الصحفية وأدائهم المتميز في الإذاعة المدرسية وتحقيق المركز الأول جمهوري في العديد من المسابقات العلمية والرياضية والفنية والمسرحية مطالبا إياهم ببذل المزيد من الجهد للاستمرار في اعتلاء منصات التتويج .

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