«الجمال» عضوًا فى مجلس ادارة الميثاق العالمى للأمم المتحدة

أعلنت شركة ريدكون بروبرتيز عن انتخاب المهندس طارق الجمال، رئيس مجلس إدارة الشركة، عضوا فى مجلس إدارة مؤسسة الميثاق العالمى للأمم المتحدة، بأغلبية أصوات أعضاء الجمعية العامة، وسوف تستمر عضويته لمدة ثلاث سنوات.

تعتبر هذه الخطوة دعمًا جديدًا للجهود الحثيثة والمتواصلة التى بذلها المهندس طارق الجمال فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأهداف الميثاق العالمى للأمم المتحدة من خلال مشروعات شركة ريدكون بروبرتيز.

أكد المهندس طارق الجمال أهمية البناء الأخضر والمستدام كركيزة أساسية للبناء الحديث، لافتًا إلى أن ريدكون تسعى باستمرار إلى تطبيق أحدث التقنيات والحلول فى مجال الاستدامة، حيث تسعى إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، فى مشروعات الشركة وتعمل على بناء نموذج مثالى لتطوير عقارى يعتمد على الجودة ويراعى المسئولية الاجتماعية، وقد نجحت الشركة فى تحقيق ذلك من خلال مشروع جولدن جيت، الذى يُعد أول مجتمع أخضر مستدام بالكامل فى مصر.

يُعد المهندس طارق الجمال أحد رواد التطوير العقارى والبناء الأخضر فى السوق المصري، ويأتى دوره كعضو فى مجلس إدارة الميثاق العالمى للأمم المتحدة لتوجيه الاستراتيجية وإعطاء الاستشارات والإشراف على الأعمال، والتعاون مع جميع الأطراف المعنية لتحقيق أهداف الشبكة على مدار الثلاث سنوات المقبلة.