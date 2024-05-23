ضبط 20 طن قمح تم حجبها داخل أحد المخازن بالبحيرة

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة ، برئاسة محمد عبد العال - مدير المديرية رقابتها المشددة بكافة مدن ومراكز المحافظة ،حيث تم تنفيذ حملات مكبرة بمتابعة سمير البلكيمي وكيل المديرية وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 20طن قمح داخل أحد المخازن و 5 طن أسمدة زراعية مجهولة المصدر و50 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية و10عبوة بويات منتهية الصلاحية وكرتونة مبيدات زراعيه و 100علبة سجائر مجهولة المصدر كما تم تحرير 5 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار لأنشطة تجارية مختلفة بمركز شبراخيت .

و في مركز الرحمانية تم ضبط 100 كجم فول مجروش مجهول المصدر و 3 تجار تموينين لغلقهم محلاتهم فى أوقات العمل الرسمية ومحل لبيعه سجائر بأزيد من السعر الرسمي، كما تم تحرير 7محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار لأنشطة تجارية مختلفة.

وبحملات مماثلة بمركز الدلنجات تم ضبط 1000 لتر سولار تم تجميعهم داخل أحد محطات الوقود بغرض التربح والكسب غير المشروع و 3000 لتر سولار داخل عهد باطنية غير مرخصة بالإضافة لضبط 23 شيكارة سماد محظور تداوله بالأسواق.

وفى ذات السياق تم تنفيذ حملة بدمنهور بالتنسيق مع هيئة الدواء المصرية بالبحيرة أسفرت عن ضبط 180صنف أدوية غير صالحة للإستهلاك الآدمي و2560 عبوة لعدم الترخيص ولسوء التخزين.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

يأتي ذلك ضمن جهود محافظة البحيرة ،وتوجيهات الدكتورة نهال بلبع - نائب المحافظ ، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الإلتزام بالإشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها للمواصفات، ومكافحة كافة صور الغش التجاري والتدليس ولردع المخالفين.