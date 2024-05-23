رئيس مطاي.. التعدي على الأرضي الزراعية خط أحمر ولاتهاون مع المقصرين

عقد محمد عبد الغني رئيس مركز ومدينة مطاي ، شمال محافظة المنيا ، اجتماعا موسعا بنواب رئيس المركز، ورؤساء القرى والأحياء لوضع خطة عمل خلال الفترة القادمة، وذلك تنفيذا لتكليفات وتوجيهات اللواء الوزير أسامة القاضي محافظ المنيا، بتكثيف جهود الوحدات المحلية والعمل بكل جد واجتهاد لخدمه المواطنين.

حيث عقد محمد عبد الغني رئيس مركز ومدينه مطاي ، اجتماعا موسعا مع نواب رئيس المركز ، والسكرتير المالي والإداري ، ورؤساء قرى ( حلوة – منبال – بردنوها – إبوان – أبوعزيز ) ورؤساء احياء ( شرق – جنوب – غرب ) لبحث خطة العمل بالمركز للمرحلة القادمة، وفي بداية الإجتماع أكد رئيس المركز على مراعاة الجدية ، و بذل أقصى مجهود في العمل لتلبية احتياجات المواطنين ، كل في نطاق عمله .

وحث رئيس المركز النواب ورؤساء القرى والأحياء بالمتابعة المستمرة وتكثيف حملات النظافة ، وتمهيد الطرق ، وصيانه أعمدة الإنارة العامة ، والعمل بروح الفريق للحصول على نتيجة ترضى المواطنين بالمركز ، وتطرق رئيس المركز في الإجتماع ، إلي اهمية رصد مخالفات البناء المخالف والعشوائي بدون ترخيص على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ، والإزالة الفورية لها في المهد ، واتخاذ كافه الإجراءات القانونية لردع المخالفين من قبل مسؤولي التنظيم والمتغيرات المكانية .

وإعتبار ان التعدي على الأراضي الزراعية (خط أحمر) ، وأمن قومي ، كما شدد رئيس المركز ، علي مراقبة الأسواق ، ومتابعة الحملات التموينية ، ومتابعه المشروعات بالقرى والمدينة ، وخاصة مشروع الصرف الصحي ، كما وجه محمد عبد الغني رئيس المركز بالمتابعة المستمرة لملف التصالح على مخالفات البناء الجديد ، والتيسير على المواطنين ، وكذلك متابعة زراعة الأشجار المثمرة والزينة تنفيذا للمبادرة الرئاسية زراعة 100 مليون شجرة ، لمجابهة التغيرات المناخية بمداخل المدينة والقرى ، في نهاية الإجتماع الموسع ، أكد رئيس المركز ، على عدم التهاون مع المقصرين في العمل ومكافئه المجتهدين.