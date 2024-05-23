إنخفاض في درجات الحرارة وتحسن نسبى بطقس الإسكندرية

تشهد محافظة الإسكندرية والسواحل الشمالية الغربية للبلاد اليوم الخميس، انخفاضا كبيرا في درجات الحرارة حيث تسود أجواء مائلة للحرارة على مختلف الأنحاء، مع نشاط للرياح فيما استقرت أمواج البحر الأبيض المتوسط.

ووفقًا لهيئة الأرصاد الجوية، تشهد المحافظة ، انخفاض في درجات الحرارة بمعدل 8 درجات كاملة عن أمس، حيث بلغت العظمى منها 28 درجة مئوية والصغرى 21 درجة، مع رياح نشطة بلغت سرعتها 32 كم/الساعة.

وفى سياق متصل أعلنت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، تحقيق معدلات متزايدة في حجم التداول وحركة السفن ارتفاعا كبيراً في كميات البضائع المتداولة خلال شهر أبريل الماضي، عن المعدلات المحققة في الشهر نفسه من العام الماضي.

أشارت الهيئة إلى أن بضائع بضائع الصب السائل جاءت في طليعة البضائع التي شهدت ارتفاعاً ضخماً خلال شهر أبريل بواقع 68.9%، إذ تم تداول 661 ألف طن تقريبا خلال الشهر المشار إليه في حين تم تداول 391 ألف طن تقريبا خلال ذات الشهر من عام 2023.

كما شهدت أيضا حركة البضائع المحواه ارتفاعاً بواقع 26.4% خلال شهر أبريل 2024 مقارنة بشهر أبريل من عام 2023 حيث تم تداول 2 مليون طن تقريبا خلال الشهر في حين تم تداول 1.6 مليون طن خلال شهر أبريل من العام السابق، وبلغت نسبة الزيادة في أعداد الحاويات المتداولة 41.8%.

وجاءت بضائع الصب الجاف في المرتبة الثالثة من حيث نسبة الزيادة حيث شهدت ارتفاعاً كبيراً في حجم التداول خلال شهر أبريل 2024 مقارنة بشهر أبريل 2023 بواقع 14.1% تقريباً حيث تم تداول 2.4 مليون طن تقريباً خلال هذا الشهر في حين تم تداول 2.1 مليون طن خلال ذات الشهر من عام 2023 .

وأسفرت تلك الزيادات في حركة تداول مختلف أنواع البضائع عن ارتفاع حجم التداول الكلي خلال شهر أبريل 2024 إلى 5.9 مليون طن بنسبة زيادة 21.5 % مقارنة بشهر أبريل 2023 .

وفي سياق متصل، فقد شهدت حركة السفن بدورها تزايداً ملحوظاً خلال شهر أبريل 2024 مقارنة بشهر أبريل 2023 ، حيث تصدرت سفن الصب السائل أكثر أنواع السفن إرتفاعاً بواقع 40% بإجمالي عدد 49 سفينة تليها في نسبة الزيادة عن الشهر المثيل من العام السابق العبارات بنسبة 36.4% تقريباً.

كما بلغت نسبة الزيادة في أعداد سفن الحاويات خلال شهر أبريل 2024 مقارنة بشهر أبريل 2023 حوالي 29.1% تليها سفن البضائع العامة بنسبة زيادة 9.2% وبشكل عام فقد بلغت نسبة الزيادة في إجمالي حركة السفن بالميناء 26.2% خلال شهر أبريل 2024 مقارنة بشهر أبريل 2023 بواقع 434 سفينة.

وأشارت الهيئة إلى أن هذه الزيادات الكبيرة في معدلات التداول وحركة الملاحة لشهر أبريل الماضي تأتي لاتباع العاملين بالهيئة للسبل التكنولوجية المتقدمة لسرعة إنهاء الإجراءات المتعلقة برسو السفن ومغادرتها ورفع المعدلات القياسية لعمليات الشحن والتفريغ والسعي المستمر لتقليل التكدسات.