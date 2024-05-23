مي سليم تنجو من الموت (للتفاصيل)

كشفت الفنانة ميس حمدان، عن تعرض شقيقتها الفنانة مي سليم لحادث سير، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

ونشرت ميس حمدان، صورة لسيارة شقيقتها مي وهي محطمة، وعلقت عليها قائلة: "الحمد لله قدر الله وما شاء فعل، ربنا نجى مي من حادثة جامدة بسبب سواق مهمل، ضربهم وجري، هي بخير ودا أهم حاجة، بس بعض سواقين التريلات والميكروباصات بيبقوا نازلين ينتحروا، ومبيهمش أرواح الغير، حسبي الله ونعم الوكيل ".

آخر أعمال الفنانة مي سليم

ويعرض حاليًا للفنانة مي سليم في السينمات فيلم بنقدر ظروفك، وتشارك بطولته بجوار كل من: "أحمد الفيشاوي، نسرين طافش، محمد محمود، محمود حافظ، عارفة عبدالرسول، إبرام سمير، طاهر أبو ليلة.

في إطار من الكوميديا والرومانسية، يعيش (حسن) وملك في حارة فقيرة يتغذى أهلها على أرجل وهياكل الدجاج، حيث يتناول الفيلم قضية غلاء الأسعار واﻻحتكار وجشع التجار وما نتج عنه من صعوبات الحياة المعيشية، ومدى قدرة الحب على الصمود في هذه الأجواء.

وكان احتفل أبطال فيلم “بنقدر ظروفك” اليوم بالعرض الخاص الأول للفيلم بإحدي سينمات السادس من أكتوبر، وحضر الفنان أحمد الفيشاوي العرض الخاص وهو يرتدي بدلة لامعة.

وحصد فيلم بنقدر ظروفك، أمس الأربعاء إيرادات بلغت 60 ألفًا و939 جنيهًا، خلال 24 ساعة، محتلا المركز الرابع في أول أيام عرضه.