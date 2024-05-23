"الدراسات" ترسم الفرحة علي وجوه طلاب الإعدادية بالإسماعيلية في اخر أيام الإمتحانات

اختتم طلاب الشهادة الإعدادية بمدارس الإسماعيلية اليوم الخميس امتحانات نهاية العام الدراسي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ باداء امتحان الدراسات الاجتماعية والتي اجريت وسط إجراءات أمنية مكثفة داخل نحو ١٦٧ لجنة على مستوى الإدارات التعليمية الثمانية بالمحافظة.

وأبدى الطلاب ارتياحهم من مستوى امتحان الدراسات وتمكنهم من الإجابة على الأسئلة في فرعي التاريخ والجغرافيا معبرين عن فرحتهم لانتهاء السنة الدراسية .

وادى نحو ٢٧ الف و٨٧٨ طالب وطالبة بمدارس الإعدادية العامة والمهنية والمكفوفين والصم والبكم الامتحان اليوم في مادة الدراسات الاجتماعية والتي بدأت في التاسعة وانتهت في الحادية عشر من ظهر اليوم.

صرح بذلك الدكتور محمد بحيري وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية .مؤكدا ان جميع أجهزة المحافظة اتمت خلال فترة الامتحانات توفير كافة الإمكانات لإنجاح هذه الامتحانات لكونها من المهام القومية. فيما أنهى طلاب النقل بالمرحلة الثانوية امتحاناتهم امس الأربعاء.

وأكد بحيري على أن الامتحانات العامة أمن قومي وضرورة بذل أقصى درجة من الجهد و الالتزام بالتفاني والإخلاص من جميع عناصر المنظومة التعليمية من أجل عملية امتحانيه منتظمة يسودها الانضباط.

وشدد بحيري علي تنفيذ التعليمات المنظمة لاعمال الامتحانات و ضرورة التأكيد على حضور الطلاب قبل بدء الامتحان بوقت كافي على أن يتم توفير أماكن مفتوحة بالدور الأرضي لانتظار الطلاب ومراعاة الإجراءات الاحترازية للوقاية من الامراض للحفاظ على سلامة الطلاب والحفاظ على التباعد أثناء التوافد على لجان الامتحان

واكد سامي فضل وكيل المديرية على ضرورة تأكد رئيس اللجنة من سلامة ظرف الأسئلة وفتحه في المواعيد المحددة مستعرضا أهم القواعد والتعليمات التي يجب الالتزام بها و توفير الراحة بشكل دائم للطلاب مع مراعاة التهوية والإضاءة الجيدة والحفاظ على النظافة العامة وكل متطلبات توفير المناخ الملائم لخروج عملية الامتحان بشكل لائق يتيح للطلاب أداء الامتحانات بيسر وسهولة .

وطالب فية بضرورة التصدي بقوة وحزم للغش بكل أشكاله وأنواعه مشددا علي عدم حيازة التليفونات المحمولة للطلاب أو العاملين باللجان وإدراج ورقة تعليمات بكل لجنة توضح عقوبة حيازة التليفونات المحمولة حتى لو كانت مغلقة

وأكد على الالتزام بكافة التعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات والتواصل مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية وغرفة العمليات الرئيسة بالمديرية كذلك تم التنسيق مع مديرية الصحة للاطمئنان على وجود طبيب أو زائرة صحية فى كل لجنة وتوفير الإسعافات الأولية اللازمة لمواجهة حالات الطوارئ.

يذكر أن عدد الطلاب الذين تقدموا للامتحانات بلغ نحو ٢٧ الف و٨٧٨ طالب وبلغت نسبة النجاح في الفصل الدراسي الأول ٧٨.٥٨%.