إصابة 3 اشخاص فى حادث إنقلاب سيارة وإحتراقها بطريق القاهرة - أسيوط الغربي

أصيب 3 اشخاص بإصابات متفرقة، فى حادث إنقلاب سيارة سوزوكي وإشتعال النيران فيها بطريق القاهرة -أسيوط الغربي، وتم السيطرة علي حريق السيارة وإخماده، ونقل المصابين لمستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بالفيوم قد تلقت بلاغا بوقوع حادث إنقلاب سيارة سوزوكي وإشتعال النيران فيها، بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الحماية المدنية والأسعاف الي مكان الحادث، وتبين أنه وقع باتجاه القاهرة قبل كمين الروس، وعلي الفور تم إخماد النيران وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة 3 اشخاص وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

حادث اخر

وفى حادث اخر تمكنت اجهزة الحماية المدنية بالفيوم، من إنقاذ مواطن أحتجز داخل مصعد كهربائي ببرج خلف كلية التربية بمنطقة كيمان فارس، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

تلقت شرطة النجدة بالفيوم بلاغا بإحتجاز مواطن داخل مصعد كهربائي ببرج سكني خلف كلية التربية، بمنطقة كيمان فارس بمدينة الفيوم، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف والحماية المدنية وتبين أن المواطن احتجز بسبب انقطاع التيار الكهربائي عقب دخوله المصعد، وتم إخراجه بواسطة قوات الحماية المدينة، وتبين أنه لا يعاني من اي إصابات ظاهرية، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.