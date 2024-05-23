حملة مكبرة لرفع المخلفات بشوارع دشنا بقنا

شنت الوحدة المحلية لقرية ابو مناع برئاسة سامح عثمان رئيس قرية أبو مناع غرب، اليوم الخميس، حملة مكبرة لرفع المخلفات بنطاق القرية، وذلك حفاظاً على الوجهه الحضارية للقريه وخلق جو بيئى نظيف، ورفع جميع المخلفات.

واشار سامح عثمان أن حملات اليوم أسفرت على رفع ما يقارب رفع 10طن قمامة وأتربة ورفع نقاط تجمع القمامة والمخلفات بكافة أنحاء الوحدة القروية ورفع نواتج ومخلفات بالطريق، حفاظاً على المظهر الحضارى والجمالى للقرية.

من جهته شدد عبد اللاه الخبير، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا، على ضرورة الإهتمام بمنظومة النظافة والمتابعة الميدانية المستمرة من قبل رؤوساء الوحدات القروية التابعة لمدينة دشنا، مشيراً أن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا حريص كل الحرص على أهمية ملف النظافة العامة وضرورة متابعتها، حفاظاً على سلامة المواطنين من الأوبئة والأمراض.

من ناحية أخرى شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا، برئاسة عبداللاه الخبير رئيس المدينة، ونائب المدينة قاسم عبد الراضى، حملة مكبرة لرفع المخلفات والقمامة، من عموم شوارع المدينة، وذلك لرفع مستوى النظافة العامة بالمدينة والظهور بالشكل الحضارى ومنع إنتشار الأوبئة والأمراض.

حيث أستهدفت حملة اليوم طريق مصر اسوان و طريق طراد النيل وطريق إمتداد السكة الحديد، ونجع ابوالحمد، بالإضافة إلى أعمال كنس الشوارع وبجانب البلدورات وتفريغ كافة صناديق القمامة، بنطاق المدينة.

وأشار الخبير على ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة لرفع المخلفات أول بأول لضمان عدم تراكم القمامة والمخلفات لتحسين مستوى النظافة العامة بالمدينة خلال الفترتين، مشدداً على مسؤولى قسم النظافة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، لكافة الوحدات المحلية بضرورة الاهتمام والمتابعة الميدانية المستمرة بقطاع النظافة العامة، والحفاظ على الوجهة الحضارية لكل مدينة بالمحافظة.

وكان اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، قد عقد اجتماعا موسعا لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال رصف الطرق بالمحافظة بالإضافة الى متابعة نسب تنفيذ المشروعات الانشائية لكبارى الرياح بمدينة قنا، وأبوشوشة بأبوتشت، وكوبري مدينة ابوتشت ، وكوبري بهجورة بنجع حمادي، وكوبري الكوم الأحمر بفرشوط واستكمال اعمال رصف الرزقة بابوتشت ، بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ ، ومحمد صلاح ابوكريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة ، والعميد محمد رضوان مدير ادارة المرور بقنا، والمهندس عماد محمد رئيس الادارة المركزية للطرق والكباري بالمنطقة الثامنة بقنا ، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

ووجه محافظ قنا بسرعة الانتهاء من تنفيذ كافة أعمال الرصف ورفع كفاءة الطرق طبقًا للجداول الزمنية المحددة لإنهاء الأعمال، مع ضرورة التزام مسئولي الشركات المنفذة لكافة المشروعات بنطاق المحافظة الالتزام بتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية خلال تنفيذ الأعمال، مؤكدًا أهمية توفير بيئة آمنة للعاملين، من خلال المتابعة والتفتيش الدوري للتأكد من مدي الالتزام بتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية، واتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين.

واستمع الداودي خلال الاجتماع، الى شرح تفصيلى لنسب التنفيذ للمشروعات الانشائية لعدد من الكباري بالمحافظة، حيث بلغت نسبة تنفيذ مشروع كوبري ابوتشت 40% ، وبلغت نسبة تنفيذ كوبري مزلقان السكة الحديد بابوشوشة 71%، وبلغت نسبة تنفيذ كوبري الكوم الاحمر 93% ، وبلغت نسبة تنفيذ كوبري بهجورة 45% ، كما بلغت نسبة تنفيذ كوبري الرياح 94% ، كما ناقش استكمال اعمال رصف طريق وصلة الرزقة مشددا على الجهات المعنية بالإشراف والمتابعة المستمرة لمشروعات الرصف منذ بدء تنفيذ المشروع وحتى الانتهاء منه والتأكد من التزام الشركات المنفذة بتطبيق أعلى معايير الجودة والأمان في أعمال الرصف منعًا للحوادث وحفاظًا علي أرواح المواطنين .