26% زيادة في حركة السفن بميناء الإسكندرية



شهدت حركة تداول البضائع بالهيئة العامة لميناء الأسكندرية تزايداً كبيرا خلال شهر إبريل 2024 مقارنة بشهر إبريل 2023 كما جاء خلال بيان الهيئة اليوم ٢٣ مايو ، حيث تصدرت بضائع الصب السائل طليعة البضائع التي شهدت إرتفاعاً ضخماً خلال شهر إبريل بواقع 68.9% إذ تم تداول 661 ألف طن تقريبا خلال الشهر المشار إليه في حين تم تداول 391 ألف طن تقريبا خلال ذات الشهر من عام 2023.

26.4% خلال شهر إبريل

كما شهدت أيضا حركة البضائع المحواه إرتفاعاً بواقع 26.4% خلال شهر إبريل 2024 مقارنة بشهر إبريل من عام 2023 حيث تم تداول 2 مليون طن تقريبا خلال الشهر في حين تم تداول 1.6 مليون طن خلال شهر إبريل من العام السابق ، وقد بلغت نسبة الزيادة في أعداد الحاويات المتداولة 41.8%

وجائت بضائع الصب الجاف في المرتبة الثالثة من حيث نسبة الزيادة حيث شهدت إرتفاعاً كبيراً في حجم التداول خلال شهر إبريل 2024 مقارنة بشهر إبريل 2023 بواقع 14.1% تقريباً حيث تم تداول 2.4 مليون طن تقريباً خلال هذا الشهر في حين تم تداول 2.1 مليون طن خلال ذات الشهر من عام 2023 .

إرتفاع حجم التداول الكلي

وقد أسفرت تلك الزيادات في حركة تداول مختلف أنواع البضائع عن إرتفاع حجم التداول الكلي خلال شهر إبريل 2024 إلى 5.9 مليون طن بنسبة زيادة 21.5 % مقارنة بشهر إبريل 2023 .

وفي سياق متصل فقد شهدت حركة السفن بدورها تزايداً ملحوظاً خلال شهر إبريل 2024 مقارنة بشهر إبريل 2023 ، حيث تصدرت سفن الصب السائل أكثر أنواع السفن إرتفاعاً بواقع 40% بإجمالي عدد 49 سفينة تليها في نسبة الزيادة عن الشهر المثيل من العام السابق العبارات بنسبة 36.4% تقريباً.

الزيادة في أعداد سفن الحاويات

كما بلغت نسبة الزيادة في أعداد سفن الحاويات خلال شهر إبريل 2024 مقارنة بشهر إبريل 2023 حوالي 29.1% تليها سفن البضائع العامة بنسبة زيادة 9.2% وبشكل عام فقد بلغت نسبة الزيادة في إجمالي حركة السفن بالميناء 26.2% خلال شهر إبريل 2024 مقارنة بشهر إبريل 2023 بواقع 434 سفينة.

تأتي هذه الزيادات في معدلات التداول وحركة الملاحة في ظل تعليمات وتوجيهات السيد اللواء بحري / نهاد شاهين رئيس مجلس الإدارة ـ بتحقيق الإحترافية في أداء الأعمال وتقديم كافة وسائل الدعم الفني والتشغيلي أثناء عمليات القطر والإرشاد بواسطة المرشدين وأطقم الأرشاد والوحدات البحرية وكذا المتابعة والمراقبة من خلال المنظومات الفنية المتقدمة ببرج الإرشاد و إتباع العاملين بالهيئة للسبل التكنولوجيا المتقدمة لسرعة نهو الإجراءات المتعلقة برسو السفن ومغادرتها ورفع المعدلات القياسية لعمليات الشحن والتفريغ والسعي المستمر لتقليل التكدسات بالميناء .