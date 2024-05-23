لأول مرة بمحافظة الشرقية إنعقاد مجلس الحديث بمسجد الفتح بالزقازيق

تعقد مديرية الأوقاف والشؤون الإسلامية بمحافظة الشرقية، مجلس الحديث الشريف بعد غدا السبت الموافق 25/ 5/ 2024م، بمسجد الفتح بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، عقب صلاة العصر، وذلك في إطار دور وزارة الأوقاف في خدمة السنة النبوية المُشرفة.

وقال الدكتور محمد حامد، وكيل مديرية الأوقاف بمحافظة الشرقية، إن مجلس الحديث ينعقد لأول مرة في الشرقية وذلك بحضور عدد من العلماء، منهم: الدكتور أحمد محمد علي بيومي أستاذ الحديث الشريف وعلومه وعميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقرين، الدكتور أحمد محمد علي سالم أستاذ الحديث الشريف وعلومه والعميد الأسبق لكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالزقازيق، والدكتور هشام منصور عبد الحي أستاذ ورئيس قسم الحديث وعلومه بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالزقازيق، والدكتور عبد الغفار عبد الستار عبد البديع أستاذ ورئيس قسم الحديث وعلومه بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بفاقوس، وعدد من الأئمة والواعظات وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.

يستهدف مجلس الحديث الشريف؛ قراءة كتاب «الأربعين النووية» في مجلس واحد، مع منح الحاضرين من الأئمة والواعظات وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، إجازة سماع بدون اختبار، كما يتم منح الراغبين من غيرهم إجازة سماع بشرط اجتياز الاختبار المقرر لذلك.

وأوضح حامد أن مجلس الحديث، يقوم على خدمة القرآن الكريم والسنة النبوية المشرفة على حدٍ سواء، موضحاً بأنه لأول مرة في تاريخ في الوزارة

تُعقد مجالس الحديث على أيدي كبار علماء الحديث في مصر، بالتعاون مع المجلس الأعلي للشئون الإسلامية.

وذكر أن مجالس الحديث بدأت عام 2022 في المساجد الكبرى بالقاهرة بقراءة كتاب الموطأ للإمام مالك «رضى الله عنه» كاملًا بمسجد الإمام الحسين، وذلك خلال 32 جلسة حديثية، وانتهي من قراءته في 25 ديسمبر 2023م.

وأشار إلى أن الهدف من اطلاق مشروع مجالس الحديث، هو توعية رواد المساجد بصحيح السنة النبوية المشرفة، وحمايتهم من المتطرفين يميناً أو يساراً في تناولهم للسنة النبوية.