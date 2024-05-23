أسعار الفاكهة الصيفية في سوق العبور اليوم الخميس

يأتي الصيف ومعه أشكال عدة من الفاكهة المحببة لدى الكثيرين، ومع بدء ظهور المانجو والعنب بالأسواق نستعرض أسعار الفاكهة في سوق العبور للجملة اليوم الخميس الموافق 23 مايو.

سعر المانجو 23-5-2024

سعر المانجو الزبدية من 20 لـ 30 جنيها.

سعر المانجو البلدي من 10 لـ 20 جنيها.

سعر المانجو الصديقة من 20 إلى 35 جنيها.

سعر المانجو الجولك من 15 لـ 25 جنيها.

أسعار العنب

سعر العنب البناتي الأصفر والأحمر من 15 لـ 30 جنيها.

سعر العنب الأسود من 20 لـ 40 جنيها.

سعر عنب كرمسن من 25 إلى 40 جنيها.

أسعار البطيخ

سعر البطيخ (8:10 كيلو) من 64 لـ 80جنيها.

سعر البطيخ (6:8 كيلو) من 42 لـ 56 جنيها.

سعر البطيخ (4:6 كيلو) من 24 لـ 36 جنيها.

أسعار التفاح والبرتقال

سعر كيلو التفاح المصري من 15 إلى 35 جنيها.

سعر التفاح الأمريكي الإيطالي تراوح من 60 لـ 100 جنيه.

سعر البرتقال الصيفي بين 5 لـ 6 جنيهات.

سعر اليوسفي من 4 لـ 15 جنيها للكيلو.

أسعار المشمش

سعر مشمش عمار من 20 لـ 40 جنيها.

سعر مشمش فيومي من 20 لـ 25 جنيها.

سعر المشمش الصحراوي من 20 لـ 40 جنيها.

سعر مشمش سويسي من 20 لـ 25 جنيها.

فيما جاء سعر الرمان من 10 لـ 20 جنيها للكيلو.

سعر الموز البلدي تراوح بين 7 لـ 11 جنيها.

سعر الفراولة من 12 إلى 22 جنيها.

سعر الخوخ البلدي العريشي من 20 لـ 30 جنيها.

سعر الجوافة ما بين 11 لـ 23 جنيها.

سعر الكانتلوب من 12 لـ 15 جنيها.

سعر الشمام من 12 إلى 15 جنيها.

سعر بلح الثلاجة من 15 إلى 21 جنيها.

سعر البلح السيوي من 35 إلى 65 جنيها.