وصفات طبيعية للقضاء على الحشرات داخل المنزل

مع قدوم فصل الصيف تكثر الحشرات المزعجة داخل المنزل، حيث توجد بعض الوصفات المنزلية المضادة للحشرات، مكونة في الأغلب من مواد سهلة التوافر وزهيدة الأثمان.



الزيوت العطرية فعّالة في القضاء على الحشرات المنزلية، وتُمثّل حلًّا منزليًّا بديلًا عن طارد الحشرات الجاهز ذي التركيبة الكيميائية. في هذا الإطار،تُستخدم ثلاثة زيوت أساسية مختلفة، وتُخلط مع الماء وسائل الجلي المعتدل. يرشّ الخليط الناتج، في أي منطقة منزلية تعرف مرور الحشرات فيها.

كما هناك استخدامات منوعة لزيت النعناع، ومنها: المُساعدة في إبعاد الآفات. كما تبغض الحشرات المنزلية، بما في ذلك الذباب، زيت عشبة الليمون العطري. لذا يمكنك خلط قطرات من زيت عشبة الليمون مع الماء الساخن، لصنع رذاذ فعال في قتل الحشرات

كما يتم إضافة زيت القرفة العطري النقي غير المخفف عبر كرة من القطن إلى المناطق التي تمر فيها الحشرات. لزيوت الليمون والبرتقال الأساسية، بدورها، قوة ردع للآفات المنزلية المختلفة.

ويجب صنع رذاذ طبيعي للحشرات من خلال الجمع بين 5 قطرات من الزيت العطري و5 قطرات من الصابون السائل وربع لتر من الماء

يُبعد رذاذ الثوم الحشرات عن المنزل، بصورة نهائية، ويُحضّر عن طريق خلط فصوص من الثوم والماء لتكوين المحلول، وهذا الأخير آمن.

من جهة ثانية، هناك وصفة مضادة للحشرات، مكونة من فصوص الثوم وأوراق النعناع والفلفل الحار. يرش الخليط، في المناطق التي تنتشر فيها الحشرات المزعجة.

تقضي الطريقة الفعالة في القضاء على الحشرات المنزلية، من دون الحاجة لأي مواد كيميائية، ببشر لوح الصابون الصغير، ووضعه في الماء، فاستخدام الخليط المنزلي في المناطق التي تنتشر فيها الحشرات المنزلية، حتى القضاء عليها، بصورة نهائيّة.

من جهة ثانية، يمكنك الاستعانة بسائل الجلي المدمج بزيت الطهي والماء، وذلك للتخلص من الحشرات المنزلية، حيث يتم يخلط سائل الجلي وزيت الطهي والماء، معًا، فيفرغ الخليط في زجاجة مزودة ببخاخ، علمًا أن الوصفة ناجحة في حل المشكلة