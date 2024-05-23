بايرن ميونخ ينهي اتفاقه مع مديره الفني الجديد

اكدت مصادر صحفية انجليزية ان نادي بايرن ميونخ عثر اخيرا على المدير الفني الذي سيقوده في الموسم المقبل خلفا للألماني توماس توخيل حيث اتم العملاق البافاري اتفاقه مع المدرب البلجيكي فينسنت كومباني ليكون المدير الفني لفريق بايرن ميونخ اعتبارا من بداية الموسم المقبل .

ويعد فينسنت كومباني احد اهم الاعبين في السنوات الاخيرة في الكرة البلجيكية حيث سبق له ولعب في الدوري الالماني لمدة موسمين لنادي هامبورج ويتحدث الالمانية بطلاقة قبل ان ينتقل عام 2008 الى نادي مانشيستر سيتي الذي حقق معه العديد من النتائج الرائعة والبطولات وكان تجربة بيرنلي التدريبية الاولى في حياته التدريبية .

وكان فينسنت كومباني قد انهى الموسم في الدوري الانجليزي الممتاز مع نادي بيرنلي نهاية مخيبة للامال حيث فاز بيرنلي فقط في خمس مباريات طوال الموسم و جمع الفريق 24 نقطة وهبط الى دوري الدرجة الاولى ( الشامبيونشيب ) .

وذكرت صحيفة الديلي ميل ان مسئولي نادي بايرن ميونخ عقدوا اجتماعات مع رئيس نادي بيرنلي الان باص من اجل التوصل الى اتفاق يقضي بأنهاء تعاقد كومباني مع الفريق الانجليزي والانتقال الى تدريب الفريق الالماني وحصول نادي بيرنلي على مقابل مادي معقول وهو ما تم التوصل اليه بالفعل .

واكدت الديلي ميل ان أشلي كول المدير الفني الحالي لفريق بيرمنجهام ربما يكون المدير الفني القادم لفريق بيرنلي الذي يرغب بسرعة في العودة الى الدوري الانجليزي الممتاز في الموسم بعد المقبل .