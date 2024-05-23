جاسبريني : الفوز على ليفربول و بايرليفركوزن يؤكد احقية اتالانتا في الفوز بالدوري الأوربي

اعرب المدير الفني الايطالي جيان باولو جاسبريني المدير الفني لفريق اتالانتا الايطالي عن سعادته الطاغية بفوز فريقه بلقب الدوري الاوربي لاول مرة في تاريخه بعد الفوز في المباراة النهائية على بطل الدوري الالماني فريق بايرليفركوزن بثلاثة اهداف مقابل لاشىء في المباراة التي احتضنها ملعب افيفا بالعاصمة الايرلندية دبلن .

فوز اتالانتا الايطالي على بايرليفركوزن في المباراة النهائية للدوري الاوربي كسر سلسلة الاهزيمة على صعيد كافة البطولات للفريق الالماني واوقفها عن رقم 51 مباراة بينما سجل النجم النيجيري أديمولا لقمان اسمه في تاريخ الكرة الافريقية كونه اول لاعب افريقي يحرز هاتريك في مباراة نهائية لاحدى البطولات الاوربية .

كما أنهى اتالانتا ايضا صيامه عن احراز البطولات والمستمر من اخر لقبه احرزه في بطولة كأس ايطاليا والذي احرزه عام 1961 كما احرز المدير الفني جيان باولو جاسبريني اول بطولاته بعد 21 سنة من بداية عمله كمدرب .

وقال جيان باولو جاسبريني لشبكة سكاي سبورتس عقب المباراة : ياله من شعور رائع . لقد كان اولادي ( لاعبو اتالانتا ) رائعون للغاية وادوا اقوى مبارياتهم اليوم على الاطلاق .

واضاف المدير الفني لفريق أتالانتا الايطالي : لا تستطيع الدفاع في مثل هذه المباريات ونحن نعلم طبيعة الفرق مثل بايرليفركوزن انهم رائعون للغاية عندما يضغطون على منافسيهم لكن عندما تضطرهم للجوء الى الدفاع فأنهم دائما ما يرتكبون اخطاء كبيرة . لقد كان فوزنا مستحقا تماما وهو انجاز كبير لنا .

واضاف جاسبريني : نستحق تماما الفوز باللقب فقد ابعدنا سبورتنج لشبونة بطل الدوري البرتغالي و تغلبنا على ليفربول الذي كان يتصدر الدوري الانجليزي عندما التقينا معه في الدور ربع النهائي واخيرا تمكنا من الفوز على بايرليفركوزن بطال الدوري الالماني والذي سيطر على البوندزليجا هذا الموسم . نحن نستحق اللقب وما قدمناه بالفوز على هذه الفرق الكبيرة اكبر دليل على احقيتنا .