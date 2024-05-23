خلافات المصاهرة.. ضبط 4 عمال بينهم مصابين في مشاجرة بجزيرة شندويل

شهد مركز جزيرة شندويل شمال محافظة سوهاج وقوع مشاجرة استخدمت فيها الأسلحة النارية بسبب خلافات المصاهرة نتج عنها إصابة عامل يبلغ من العمر 25 سنة بطلق ناري بالساق اليسرى طرف أول وإصابة عامل يبلغ من العمر 26 سنة بجرح رضي بفروة الرأس طرف ثان وتمكنت الأجهزة الأمنية من السيطرة على المشاجرة وضبط طرفيها والسلاح المستخدم ونقل المصابين لمستشفى سوهاج العام وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من العميد رئيس مباحث المديرية يفيد تلقي مركز شرطة جزيرة شندويل بلاغًا بوجود مشاجرة ومصابين بدائرة المركز .

إنتقل لمحل الواقعة مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص تبين أن طرفيها كل من :- طرف أول "محمود . خ . ح . م" 25 سنة عامل مصاباً بطلق ناري بالساق اليسري وتم نقله لمستشفى سوهاج العام وشقيقه "مصطفى . خ . ح . م" 18 سنة عامل .

وطرف ثان "أدهم . م . م . ر" 26 سنة عامل مصاباً بجرح رضي بفروة الرأس وجرى نقله لمستشفى سوهاج العام ونجل شقيقته "محمد . ع . م . ع" 20 سنة عامل الطرفان يقيمان دائرة مركز جزيرة شندويل.

وتم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الأول من الطرف الثاني [ السلاح المستخدم ] وبسؤالهما تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما على الآخر بالسب والضرب وقيام الأول من الطرف الثاني بإحداث إصابة الأول من الطرف الأول من السلاح الناري المضبوط بحوزته بسبب خلافات المصاهرة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

وفي سياق آخر استقبل مستشفى دار السلام المركزي ربة منزل في العقد الثالث من العمر تقيم بدائرة مركز دار السلام جنوب شرق محافظة سوهاج مصابة بحالة تسمم إثر تناولها قرص لحفظ الغلال حال تواجده بالمنزل لمرورها بحالة نفسية سيئة وجرى تحولها لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة لتلقي العلاج وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارا من مساعده لفرقة الشرق يفيد بورود إشارة لمركز شرطة دار السلام من المستشفى المركزي بوصول "حمدية . ح . خ . ع" 30 سنة ربة منزل مصابة بحالة تسمم إدعاء تناول قرص لحفظ الغلال وتم تحويلها لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة لتلقي العلاج .

إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمحل الواقعة وبالفحص وسؤال والدتها "نجاح . ر . ف . ا" 62 سنة ربة منزل تقيم بذات الناحية أثناء تواجد المصابة بالمنزل تناولت قرص لحفظ الغلال لسوء حالتها النفسية ولم تتهم أحداً بالتسبب فـي ذلك ونفت الشبهة الجنائية .

كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.