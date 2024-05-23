عقدة الملاعب البريطانية تتواصل لبايرليفركوزن بعد الخسارة امام اتالانتا

تواصلت عقدة الملاعب البريطانية لفريق بايرليفركوزن الالماني بعدما خسر المباراة النهائية لبطولة الدوري الاوربي بثلاثة اهداف مقابل هدف امام نظيره اتالانتا الايطالي ليخفق الفريق الالماني في تحقيق ثاني القابه الاوربية و تتهاوى احلامه في تحقيق ثلاثية تاريخية بعد الفوز بلقب الدوري الالماني وتأهله الى المباراة النهائية لكأس ألمانيا .

وكان فريق بايرليفركوزن قد خسر المباراة النهائية لدوري أبطال اوربا عام 2002 امام ريال مدريد الاسباني في المباراة التاريخية للنجم الفرنسي زين الدين زيدان الذي قاد ريال مدريد لتحقيق اللقب الاوربي على ملعب هامدن بارك بالعاصمة الاسكتلندية جلاسجو حيث تقدم ريال مدريد بهدف راؤول جونزاليس ثم تعادل بايرليفركوزن بهدف للبرازيلي لوسيو الا ان زين الدين زيدان سجل هدف اعجازي قاد به الفريق الملكي للفوز باللقب .

اليوم وعلى ملعب بريطاني اخر وهو ملعب افيفا بمدينة دبلن الايرلندية سقط بايرليفركوزن مجددا في براثن الهزيمة امام اتالانتا الايطالي بثلاثية لوكمان نجم منتخب نيجيريا ليفقد بايرليفركوزن الفرصة مجددا في احراز لقب اوربي .

يذكر ان هذه هي المرة الثانية التي يستضيف فيها ملعب افيفا بدبلن المباراة النهائية لبطولة الدوري الاوربي حيث كانت المرة الاولى عام 2011 بالمباراة التي جمعت فريقا بورتو البرتغالي و مواطنه سبورتنج براجا والتي أنتهت بفوز بورتو بهدف مقابل نظيف و يعد ملعب افيفا هو اول ملعب يستضيف المباراة النهائية لبطولة الدوري الاوربي مرتين .