فرنسا تجري تختبر أول صاروخ ASMPA قادر على حمل رأس نووي

أجرت فرنسا اليوم الأربعاء أول اختبار لإطلاق صاروخ ASMPA القادر على حمل رأس حربي نووي.

وكتب وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو عبر منصة "إكس": "نفذت طائرة رافال تابعة للقوات الجوية الاستراتيجية بنجاح أول تجربة إطلاق لصاروخ نووي أسرع من الصوت من نوع ASMPA، بدون حمولة على متنها".

وأشار ليكورنو إلى أن هذه العملية كانت مخططة منذ فترة طويلة له كجزء من مناورات "دوراندال" العسكرية، التي ستجري في الفترة ما بين 13 مايو إلى 14 يونيو.

ووفقا له فإن هذه الخطوة تحقق الطموح المنصوص عليه في قانون البرمجة العسكرية للردع النووي الفرنسي، والذي يظهر تميزه ومصداقيته العملياتية.

الرئيس الروماني يرفض ارسال قوات الى اوكرانيا

أكد الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس اليوم الأربعاء أن بلاده لن ترسل قوات إلى أوكرانيا.

وصرح قائد الجيش الروماني جورجيتسي فلاد في وقت سابق بأن هناك مخاطر من تصعيد النزاع في أوكرانيا. وفي هذا الصدد، سأل صحفيون يوهانيس في مؤتمر صحفي عما إذا كانت بوخارست تفكر في إرسال جنود إلى أوكرانيا كمساعدات.

أجاب يوهانيس ردا على ذلك: "رومانيا لن ترسل جنودا إلى أوكرانيا ونقطة".

وشدد أيضا على أنه لا يوجد اليوم أي تهديد عسكري مباشر لرومانيا نفسها، على الرغم من أن وزارة الدفاع تدرس أي سيناريوهات محتملة.

وأضاف: "رومانيا بلد آمن، ولا ينبغي للرومانيين أن يخافوا، ولكن يجب أن نكون مستعدين دائما للأحداث غير المتوقعة. ليست هناك حاجة للذعر أو الاعتقاد بأن رومانيا معرضة للتهديد. تتمتع رومانيا بأهم الضمانات الأمنية. ومن المهم أن نفهم أننا لسنا وحدنا، نحن والحلفاء معا".

وجدير بالذكر أن يوهانيس أعرب في وقت سابق عن رغبته في تولي منصب الأمين العام للناتو خلفا لينس ستولتنبرغ الذي تنتهي مهامه في 1 أكتوبر المقبل، لكن واشنطن أكدت تأييدها لتعيين الهولندي مارك ريوتيه في هذا المنصب.

أوكرانيا: إصابة 8 أشخاص في قصف روسي في منطقة خيرسون

أصيب 8 أشخاص بينهم طفل من منطقة خيرسون، إثر قصف روسي شمل 17 تجمعًا سكنيًا في المنطقة الواقعة بجنوب البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال رئيس الإدارة العسكرية في منطقة خيرسون أولكسندر بروكودين، وفقًا لوكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية، اليوم /الأربعاء/ قوله "إن القصف الروسي تسبب في إلحاق أضرار بستة مبان شاهقة وسبعة منازل خاصة كما تعرض برج اتصالات ومؤسسة زراعية وخط أنابيب غاز وسيارات خاصة للتدمير".

وأضاف أن الجيش الروسي قصف المباني الشاهقة في منطقة شومنسكي في خيرسون حيث أدى الهجوم إلى إصابة شخص يبلغ من العمر 15 عامًا وامرأتين كانوا بالخارج وقت الهجوم.