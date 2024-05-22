معرض "خير مزارعنا لأهالينا" يعود بقوة لتوفير السلع بأسعار مخفضة

مع حلول عيد الأضحى..

بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، تُعلن وزارة الزراعة عن عودة معرض "خير مزارعنا لأهالينا" في نسخته الثانية، وذلك غدًا الخميس الموافق 23 مايو 2024، في رحاب المتحف الزراعي بالدقي.

ويأتي المعرض تزامنًا مع فعاليات معرض زهور الربيع السنوي، ليُشكل فرصة مميزة للمواطنين للتسوق وشراء احتياجاتهم من السلع الغذائية بأسعار مخفضة، تصل إلى 50% من أسعار السوق.

مبادرة خيرية مستمرة:

وأكد سعيد صالح، مستشار وزير الزراعة، أن مبادرة "خير مزارعنا لأهالينا" تأتي استمرارًا لنجاحها في العام الماضي، حيث أصبحت وجهة مفضلة للعديد من المواطنين.

ويهدف المعرض إلى دعم ومساندة المواطنين من خلال توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، خاصة مع حلول عيد الأضحى المبارك.

تنوع السلع بأسعار مخفضة:

يضم المعرض تشكيلة واسعة من السلع الغذائية تشمل اللحوم بأنواعها (البلدي، المفروم)، والدواجن، والأسماك، ومنتجات الألبان، والبيض، والخضروات، والفواكه، والحبوب، والبقوليات، بالإضافة إلى المواد الغذائية المُصنعة.

أسعار مميزة لبعض السلع:

كيلو اللحوم البلدي: 250 جنيهًا.

كيلو اللحوم المفرومة: 230 جنيهًا.

كرتونة البيض: 115 جنيهًا.

كيلو الكبدة البلدي: 250 جنيهًا.

كيلو البطاطس: 5 جنيهات.

أكثر من مجرد معرض:

يُعد معرض "خير مزارعنا لأهالينا" أكثر من مجرد معرض لبيع السلع، بل هو رحلة ثقافية وترفيهية مميزة.

و يضم المعرض العديد من الأجنحة التي تُعرض فيها المنتجات الزراعية المصرية المتنوعة، والنباتات الطبية والعطرية، والحرف اليدوية، والمنتجات الغذائية المُصنعة محليًا.